Clippy ya tiene descendencia, así es Mico, el nuevo asistente virtual de Copilot en Windows 11

Los que ya tenemos una edad, recordamos nítidamente a Clippy, el primer gran asistente virtual y masivo en el mundo tecnológico. Este llegó a las versiones de Windows de la segunda mitad de los años 90 para asistirnos con diferentes tareas en las principales aplicaciones de productividad de Microsoft. Su aspecto entonces era poco atractivo para muchos, e incluso repelente. Pero con el paso de los años, como con tantas cosas, le terminamos cogiendo cariño. Hace unos años Microsoft apostó también por Cortana con un aspecto más futurista, pero tampoco terminó de calar en los usuarios. El nuevo intento vuelve a un diseño más desenfadado e infantil con Mico, el nuevo asistente inteligente de la IA de Copilot.

Así es Mico

El nuevo asistente tiene un aspecto simpático, con forma de gota en un color amarillo anaranjado incandescente y un divertido rostro, bastante infantil. Como dicen desde Microsoft, Copilot está diseñado para ser empático y solidario, pero no adulador, y eso es lo que transmite esta divertida mascota o asistente que ahora viene para apoyar la IA de Windows. Mico nos respeta y sobre todo nos escucha gracias a la IA, ahí reside su gran atractivo y sobre todo perfil más amigable para los usuarios.

Con este asistente vamos a poder conversar como lo hacemos con el modo en vivo o Live de ChatGPT y Gemini, y, por tanto, disfrutar de una relación más estrecha donde sea realmente de utilidad para nuestro día a día. Así que estamos sin duda ante un nuevo intento de Microsoft por dotar a su sistema operativo, en este caso a través de Copilot, para poder contar con ayuda por parte de la IA de manera proactiva, esta vez con un aspecto más moderno y agradable.

Una nueva mascota que tiene vida propia y muestra sus emociones gracias a diferentes colores, con los que reacciona según nuestras peticiones y los resultados de estas.Ah, y si te preguntas el por qué de este nombre, Mico, es sencillo, se trata de un guiño al nombre de Microsoft Copilot, fusionando la primera sílaba de ambas palabras. Si te estás preguntando si Mico va a aparecer de repente en tu PC con Copilot la respuesta es que de momento en España no va a ser así.

Microsoft va a hacer un lanzamiento gradual de este nuevo asistente, y su despliegue, como era de esperar, va a comenzar por Estados Unidos, seguido de Reino Unido y Canadá. Imaginamos que su expansión a otras regiones y países dependerá mucho de la disponibilidad del idioma en el asistente. Por lo visto otras veces, lo normal es que el español sea el siguiente idioma en contar con Mico.