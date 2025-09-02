¿Cada cuánto debemos cambiar el estropajo de cocina? Probablemente lo estés haciendo mal

Mantener los estropajos de cocina en buen estado es fundamental para evitar la acumulación de bacterias que pueden poner en riesgo la salud. Habitualmente, solemos reemplazarlos cuando empiezan a desprender mal olor o muestran signos evidentes de desgaste. Además, si se han usado para limpiar superficies en contacto con carne cruda u otros alimentos propensos a contaminarse, es aconsejable renovarlos con mayor frecuencia.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista Scientific Reportsha revelado que los estropajos domésticos contienen una diversidad bacteriana mucho mayor de lo que se creía. Incluso aplicarles métodos de desinfección no siempre reduce de forma efectiva la cantidad de microorganismos que acumulan.

Por esta razón, los investigadores recomiendan cambiar los estropajos con regularidad aunque parezcan limpios y, como medida preventiva, hacerlo aproximadamente una vez por semana para minimizar riesgos, lo cual seguramente sorprenderá a muchos.