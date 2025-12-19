Un estudio descubre que consumir este alimento podría reducir el riesgo de demencia

Un nuevo estudio sugiere que comer quesos con alto contenido de grasa podría asociarse con un menor riesgo de desarrollar demencia, una enfermedad que afecta especialmente a las personas mayores. La investigación, realizada en Suecia y publicada en la revista Neurology, encontró que quienes consumían diariamente al menos 50 gramos de queso con más de 20% de grasa (como cheddar, brie o gouda) tenían un riesgo de demencia un 13% menor que quienes comían poco o nada de este tipo de queso.

El estudio, que siguió a más de 27.000 personas durante unos 25 años, también observó que quienes tomaban cantidades moderadas de nata con alto contenido graso tenían un riesgo de demencia un 16% menor en comparación con quienes no la consumían. En particular, entre los participantes la ingesta regular de queso se asoció con un riesgo hasta un 29 % menor de demencia vascular, un tipo de demencia relacionada con problemas en el flujo sanguíneo al cerebro.

Table de quesos | Mercadona

Los investigadores remarcan que estos resultados no demuestran de forma directa que el queso prevenga la demencia, sino que existen asociaciones que merecen más estudio. De hecho, otros productos lácteos como el yogur, el kéfir o los quesos bajos en grasa no mostraron el mismo vínculo con una menor probabilidad de deterioro cognitivo.

Los científicos también advierten que el estudio se realizó en una población sueca, donde los hábitos alimenticios pueden diferir de los de otros países, y que el efecto observado podría estar influido por otros factores del estilo de vida. Por ello, aunque los resultados son interesantes y abren nuevas líneas de investigación, no se debe interpretar que comer queso por sí solo garantiza protección contra la demencia.

En resumen, este trabajo aporta evidencia de que ciertos alimentos ricos en grasa, consumidos con moderación, podrían formar parte de una dieta que favorezca la salud cerebral a largo plazo, pero seguir recomendaciones generales de alimentación equilibrada y hábitos saludables sigue siendo fundamental para reducir el riesgo de demencia en la población.