¿Quieres cuidar tu mente? Evita estos cuatro hábitos dañinos

Mantener una buena salud no solo depende de la salud física, para mantener un bienestar general, es importante también que nuestra mente esté en buen equilibrio y los humanos tenemos hábitos que a veces nos perjudican sin que nos demos cuenta, no obstante, son hábitos que son identificables y se pueden corregir.

En primer lugar encontramos el sedentarismo, pasar muchas horas sentado, también afecta a nuestra salud mental, se ha demostrado que personas sedentarias suelen tener la capa cerebral más delgada, y esa es una de las áreas claves de la memoria. Por lo que moverse aunque sea cinco minutos cada hora puede suponer una gran diferencia.

A continuación, otro de los problemas más graves que afectan a nuestro cerebro es la soledad, numerosos estudios han demostrado cómo afecta a nuestra salud emocional e incluso física, en el caso del cerebro afecta negativamente la masa gris del cerebro, vital para procesar la información. Mantener una red social activa, aunque sea pequeña, estimula funciones cerebrales importantes y mejora la salud mental.

Hombre mayor solo | iStock

Otro hábitos del que pocas personas consiguen librarse es de la constante exposición al estrés. El estrés reduce las capacidades cognitivas y puede eliminar células cerebrales. Practicar técnicas de relajación como yoga o respiración profunda ayuda a controlar la tensión.

El descanso es fundamental para el cerebro, por lo que dormir menos de siete horas afecta la memoria y la capacidad de razonamiento. Establecer una rutina adecuada de sueño es clave para un rendimiento mental óptimo.

A largo plazo, prestar atención estos pequeños hábitos puede suponer un gran cambio para tu mente.