¿Por qué los planetas tienen forma esférica?

La forma circular que presentan los planetas se explica gracias a la fuerza de la gravedad. Al formarse, los planetas están hechos de polvo, gas y rocas, tres elementos se atraen entre sí.

Es en este momento cuando la gravedad entra en juego: esta fuerza tira de todo ese material hacia el centro en todas las direcciones por igual, resultando así en una esfera, pues es la forma que mejor equilibra esta acción.

Cuando el planeta crece, su gravedad se vuelve tan fuerte que es capaz de atraer las montañas y relieves cada vez más hacia abajo, lo que ayuda a compactar y redondear el cuerpo celeste.

Sin embargo, no son esferas perfectas, pues al girar sobre su eje, los planetas generan una fuerza centrífuga en la zona del ecuador. Se trata de una fuerza contraria a la gravedad que hace que, en esa zona, el planeta se ensanche, dejando los polos más hundidos hacia abajo.