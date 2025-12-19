¿El azúcar en bebidas puede acelerar la propagación del cáncer de colon?

Se ha demostrado que el exceso de azúcar que consumimos en numerosos productos superan la cantidad recomendada para el consumo habitual y empieza a ser pernicioso para la salud, y ya no hablamos del sobrepeso o la diabetes que suelen ser las enfermedades a las que más influye el exceso de azúcar sino también otras enfermedades como el cáncer de colon.

Un nuevo estudio publicado en Nature Metabolism apunta que las bebidas azucaradas podrían favorecer la propagación del cáncer de colon, uno de los tumores más frecuentes en todo el mundo.

La investigación, realizada por varios centros como el MD Anderson Cancer Center y el Colegio de Medicina Baylor, analizó el efecto combinado de la glucosa y la fructosa, azúcares presentes en refrescos, zumos industriales y bebidas energéticas, sobre las células tumorales.

Ninguno de estos azúcares mostró grandes efectos de forma aislada, pero juntos favorecieron la capacidad de las células cancerígenas para desplazarse e invadir otros tejidos, favoreciendo así la metástasis y el desarrollo de nuevos tumores.

El hallazgo clave de la investigación fue el papel de la enzima sorbitol deshidrogenasa (SORD), la que se encarga de convertir el sorbitol en fructosa. Esta enzima va a ser la responsable de una reacción que activa vías metabólicas vinculadas al crecimiento y la invasión tumoral.

Los investigadores subrayan que las bebidas azucaradas no causan cáncer directamente, sino que podrían acelerar su avance. Por ello, recomiendan reducir su consumo en especial en personas con riesgo o diagnóstico de cáncer colorrectal.