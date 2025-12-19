No todas las siestas son iguales: así cambia tu humor según la que elijas

Aunque en España se nos conoce internacionalmente por la característica siesta, son pocos los estudios que han demostrado que realizar este descanso de forma breve es beneficioso. No obstante, no todas las siestas sientan igual, la duración o el horario en el que se haga puede influir bastante para mejorar o incluso empeorar el día.

Estudios respaldados por Cleveland Clinic revelan que una siesta breve mejora la concentración, la memoria y la capacidad para afrontar tareas complicadas. Nuestro cerebro tiene un pequeño reseteo al descansar esos minutos.

La duración ideal de una siesta suele estar entorno a los 15 o 30 minutos, ya que permiten al cerebro descansar sin entrar en fases profundas de sueño que podrían dejarnos aturdidos y con mayor sensación de cansancio.

El riesgo de sufrir la enfermedad del hígado graso aumenta si trasnochas, roncas y duermes la siesta | Pexels

El momento elegido para echarnos la siesta también es importante tenerlo en cuenta. Según explican, lo mejor es descansar antes de las 14:00 o 15:00 horas para evitar afectar el ritmo circadiano y el sueño nocturno.

No solo hablamos de las siestas diurnas, para los trabajadores nocturnos, una siesta pequeña antes de iniciar la jornada puede ayudar a mejorar el rendimiento durante el turno de trabajo.

Aunque los beneficios de las siestas son muchos, es importante no depender de ellas en exceso. Si las siestas son largas o frecuentes, podrían ser señal de trastornos del sueño o problemas de salud que requieren atención médica.