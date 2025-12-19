¿Cómo afecta el tabaco a la salud del pelo?

Fumar resulta perjudicial para nuestra salud en muchos aspectos, pues no solo está relacionado con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de riesgo de cáncer, sino que también tiene otros efectos nocivos como en la salud del pelo.

Las partículas tóxicas del humo del tabaco dañan las células del folículo piloso, es decir, las células de cada una de las cavidades en la piel de donde crece pelo. Esto favorece su envejecimiento y acelera su caída y apaga su brillo.

Así lo explica un estudio publicado en Skin Appendage Disorders. La investigación, basada en 32 investigaciones, concluyó que el tabaquismo también se relaciona con la alopecia y la aparición de canas de forma prematura.

Caída de pelo | iStock

Otro estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology se centra en la caída de pelo de los hombres, pues explica que aquellos que han fumado alguna vez tienen 1.8 veces más de probabilidades de experimentar alopecia androgenética (AGA), en comparación con aquellos que nunca lo han hecho.

Pero no solo eso, el humo también se deposita sobre el pelo, lo que reseca la cutícula y deja malos olores. Todo ello demuestra que la mejor opción siempre es alejarse del tabaco para mejorar nuestra salud y la de quienes nos rodean.