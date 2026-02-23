De los therians al hobby dogging: así es la tendencia de pasear perros imaginarios

Además de los therians, personas que sienten una identificación interna, psicológica o espiritual profunda con un animal no humano, ha salido a la luz otra práctica que también gira en torno al mundo animal: el hobby dogging, una tendencia surgida en Alemania que consiste en simular el paseo de un perro inexistente usando una correa vacía y reproduciendo los gestos habituales de un paseo real.

Según explica el fenómeno, los participantes no solo caminan con la correa, sino que imitan rutinas completas: se detienen para que el "animal" haga sus necesidades, le dan órdenes o juegan durante el trayecto, replicando la interacción que habría con un perro real.

Desde el punto de vista psicológico, esta actividad puede tener funciones positivas. Entre ellas, favorecer la salud mental y combatir la soledad, ya que ofrece un motivo para salir de casa, establecer una rutina y facilitar interacciones sociales durante el paseo. También incorpora un componente físico, al fomentar caminar y reducir el sedentarismo, algo que la psicología de la salud vincula con mejoras en el bienestar emocional.

Otro elemento es la llamada "sustitución responsable": algunas personas no pueden tener mascota por motivos económicos, de vivienda o de tiempo, y esta práctica funciona como una forma simbólica de experimentar parte del vínculo sin asumir las responsabilidades reales de tener un animal.

Sin embargo, el fenómeno genera debate. Mientras algunos especialistas lo interpretan como una estrategia creativa para gestionar la soledad o ensayar rutinas sociales, otros lo ven como un reflejo de ciertas dinámicas de desconexión social.