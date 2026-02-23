Alerta por esta enfermedad tropical que ya puede transmitirse en Europa y preocupa especialmente en España

Un reciente estudio científico advierte de que el chikungunya, una fiebre tropical conocida por provocar intensos dolores articulares, ya puede transmitirse por mosquitos en gran parte de Europa. La investigación concluye que la circulación del virus es viable durante buena parte del año en el sur del continente, incluyendo España, lo que incrementa el riesgo sanitario en la región.

Según los autores del trabajo, publicado en Journal of the Royal Society Interface, el virus puede transmitirse a temperaturas 2,5 ºC inferiores a las estimadas hasta ahora. Este hallazgo, unido al aumento general de las temperaturas en Europa y a la expansión del mosquito tigre (Aedes albopictus), su principal vector, sugiere que la enfermedad podría establecerse de forma endémica en numerosos territorios europeos.

El estudio señala que la transmisión puede producirse entre julio y agosto en buena parte del continente, mientras que en las regiones meridionales, como España, el periodo de riesgo podría extenderse de mayo a noviembre, debido a condiciones climáticas más favorables para el mosquito.

Los investigadores destacan que este análisis es el primero que evalúa con detalle el efecto de la temperatura ambiental sobre el tiempo de incubación del virus dentro del mosquito, un factor clave para comprender su potencial de propagación. Además, la creciente presencia del insecto en Europa refuerza la posibilidad de brotes locales en los próximos años.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados y se caracteriza por fiebre alta y un dolor articular intenso que puede prolongarse durante semanas, meses o incluso años en algunos pacientes. Aunque rara vez son mortales, los dolores pueden prolongarse durante meses o incluso años.