Android 17 llegará mucho antes de lo que esperábamos

Durante muchos años, la actualización a la siguiente versión de Android solía llegar a finales de año, más o menos por el mes de octubre, precisamente cuando se lanzaban al mercado los nuevos Google Pixel. Estos solían hacerlo la primera semana de octubre, y entonces es cuando los de Mountain View liberaron el software para que llegara a todos los fabricantes cuanto antes. Pero en los últimos años ya hemos visto un importante adelanto. Con los Pixel lanzándose a mediados de agosto, el sistema se ha adelantado en su versión estable hasta ese mes o el de septiembre. Y este año lo harán mucho más.

Más pronto que nunca

Si ya nos habíamos acostumbrado a ver llegar el sistema operativo en el mes de agosto o septiembre, ahora sabemos que será incluso antes, y no es un rumor, sino información oficial por parte de Google. De hecho será muy poco después del I/O, la conferencia de desarrolladores de Google, en el que se presentará en sociedad Android 17, seguramente con su primera beta pública en más dispositivos, no solo los Pixel.

Desde que llegara la primera beta de Android 17 a los Google Pixel, hace unos días, Google ha estado publicando información relacionada con el despliegue del nuevo sistema operativo. Y en esa información se puede comprobar que el lanzamiento se producirá mucho antes de lo que esperábamos o sería lo más común. En el propio gráfico compartido por Google se puede observar fácilmente que el desarrollo de las distintas betas será mucho más corto.

De hecho se espera que las betas estables comiencen a llegar ya en el próximo mes de marzo, a partir de la próxima semana. Y se extenderán hasta el mes de abril. En ese calendario de Google se puede apreciar que las versiones estables comenzarán a aparecer a partir del mes de abril. Y que el lanzamiento final ocurrirá en algún momento a partir de mayo o junio.

Parece ser que el motivo detrás de ello es que Google quiere que la nueva versión del sistema operativo esté disponible para todos los modelos plegables que se lanzarán a partir del próximo verano. Como sabéis es la época elegida para que Samsung, Xiaomi, Oppo y otros muchos lancen sus propios plegables, incluso Google lo hará presumiblemente en agosto, con los Pixel 11 Fold.

Y por tanto estamos hablando ya de un adelanto de entre cuatro y cinco meses respecto de lo que era normal hace tres años o más. Parece ser que Google está reduciendo el número de betas hasta la llegada de la versión estable, y también de alguna manera siendo menos exigente con ellas. Pensemos también que desde que se han comprometido a mantener actualizado el sistema operativo durante siete años, lógicamente la estrategia pasa por aligerar la carga de novedades, y parece que se está traduciendo en menores tiempos de desarrollo. Así que este año es de esperar que entre una versión y otra pasen solo nueve o diez meses.