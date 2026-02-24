La regla del 10%: cuánto debe pesar realmente la mochila escolar de tus hijos

El peso de las mochilas escolares vuelve a situarse en el foco de los especialistas en salud infantil, que recuerdan a las familias la importancia de la conocida regla del 10%: la mochila no debería superar el 10% del peso corporal del niño o la niña para evitar problemas físicos.

Tal y como revela el medio Mirror, diversos estudios han demostrado que cargar con demasiado peso puede provocar dolor de espalda y afectar al desarrollo musculoesquelético. Según el experto Dean Blackstock, muchos menores transportan más peso del recomendable y numerosos padres desconocen la existencia de este límite orientativo. Según explica, una carga adecuada es clave para proteger la columna vertebral durante las etapas de crecimiento.

Superar ese 10% puede ejercer presión adicional sobre la columna, los músculos y las articulaciones en desarrollo, lo que favorece la mala postura, la incomodidad y posibles problemas musculoesqueléticos a largo plazo. Para compensar el peso, los niños suelen inclinarse hacia delante o hacia un lado; mantener estas posturas de forma repetida puede provocar desequilibrios, fatiga e incluso lesiones.

Como referencia general, al comenzar el colegio, las niñas no deberían llevar más de 1,6 kg y los niños alrededor de 1,7 kg. Al finalizar la secundaria, hacia los 16 años, el límite orientativo sería de 5,6 kg para las chicas y 6 kg para los chicos. Sin embargo, dado que cada menor crece a un ritmo distinto, los especialistas recomiendan calcular el peso máximo de forma individual.

Cómo calcular el peso máximo de la mochila:

Pesa a tu hijo o hija.

Multiplica su peso por 0,1.

El resultado será el límite recomendado para su mochila.

Una vez establecido, conviene revisar periódicamente el contenido e incluir solo lo esencial. También es importante distribuir bien la carga, colocar los objetos más pesados pegados a la espalda y utilizar siempre los dos tirantes ajustados. Aunque no siempre resulte lo más cómodo, llevar la mochila correctamente puede marcar una gran diferencia en la salud postural de los escolares a largo plazo.