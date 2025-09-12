Por qué nunca debes dejar una botella de agua dentro del coche si hace calor

¿Quién no ha dejado olvidada una botella de agua en el coche y después ha bebido de ella? Lo que parece un simple gesto, puede resultar algo perjudicial. De hecho, según los expertos, este hábito podría envenenar lentamente el cuerpo. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Daily Mail, las investigaciones muestran que hasta el 80% del agua embotellada que se encuentra actualmente en el mercado contiene microplásticos y otras sustancias no reveladas relacionadas con una serie de enfermedades, entre ellas cáncer, problemas de fertilidad, retrasos en el desarrollo de los niños y trastornos metabólicos como la diabetes. Además, los estudios han demostrado que la exposición al calor, que puede ocurrir en vehículos sin aire acondicionado o en climas cálidos, puede acelerar estos efectos tóxicos.

Botellas de agua expuestas al sol | iStock

Para prevenir este riesgo, se recomienda no dejar las botellas en el coche y comprar una nueva (y fresca) antes de emprender un nuevo viaje. Otra alternativa es adquirir una cantimplora o un termo que mantenga el agua fresca y rellenarla cada vez antes de subir al vehículo.

Otro peligro

Otro de los peligros que puede comportar dejar botellas de agua en el coche tiene que ver con la seguridad de los pasajeros. Y es que en caso de accidente, pueden salir disparados e impactar contra alguno de los viajeros. A este fenómeno se le conoce como efecto elefante y es que a tan solo 50 km/h, los objetos multiplican su peso por 30 o 40 en caso de frenazo brusco.

Con el objetivo de mitigar este peligro, se recomienda guardar las botellas, y cualquier otro objeto potencialmente peligroso, en un sitio seguro. Asimismo, bajo ningún concepto, este sitio debe ser los pies del conductor, ya que podría interferir de manera peligrosa en el manejo de los pedales.