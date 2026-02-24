La NASA vuelve a retrasar Artemis II y aplaza el regreso de astronautas a Luna

La misión NASA Artemis II, el esperado vuelo que llevará astronautas a la órbita de la Luna por primera vez desde 1972, ha sufrido un nuevo retraso y no despegará en marzo como estaba previsto. La agencia espacial estadounidense ha confirmado que el lanzamiento se pospone, como mínimo, hasta abril de 2026 debido a nuevos problemas técnicos detectados en el cohete.

El contratiempo está relacionado con el sistema de suministro de helio de la etapa superior del cohete Space Launch System (SLS). Durante las pruebas, los ingenieros detectaron una interrupción en el flujo de helio, un elemento clave para presurizar los tanques de combustible y purgar el motor. Este fallo es distinto a las fugas de hidrógeno halladas a comienzos de febrero, que ya habían obligado a aplazar la misión hasta el 6 de marzo.

La complejidad de la reparación impide solucionarla en la propia plataforma de lanzamiento. Por ello, el gigantesco cohete tendrá que ser trasladado nuevamente al edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA, un proceso lento que añade más tiempo al calendario y hace imposible mantener la ventana de lanzamiento prevista para marzo.

Según responsables de la agencia, la misión no se lanzará antes del 1 de abril y todavía no existe una fecha concreta. Desde la NASA reconocen que la decisión puede resultar decepcionante, pero subrayan que la prioridad es garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema antes de un vuelo histórico.

Artemis II forma parte del programa Artemis, con el que la NASA pretende devolver a los humanos a las proximidades de la Luna y sentar las bases para futuras misiones de alunizaje y exploración. Este vuelo será el primero del programa con tripulación y servirá como ensayo fundamental antes de intentar un aterrizaje lunar en los próximos años.