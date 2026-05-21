Wear OS 7 es oficial, ¿qué hay de nuevo?

El sistema operativo de Google para relojes inteligentes sigue evolucionando, y con la celebración del Google I/O, hemos conocido una nueva versión que, como es habitual, viene cargada de novedades. Como ocurre con WatchOS en el caso de Apple, este sistema operativo es una extensión de Android para la muñeca, y ese es un enorme reto para los desarrolladores, porque necesita comprimir en la pequeña pantalla de un reloj inteligente mucho del potencial de un sistema operativo originalmente concebido para smartphones. Un Wear OS 7 que destaca por estrenar las Wear Widgets y las Live Updates.

Más eficiencia energética e inteligencia avanzada

Sobre esos pilares pivota la nueva versión del sistema operativo. Y aunque parezcan un poco abstractos, tocan aspectos extremadamente importantes en el uso de un smartwatch. Google ha optimizado el uso de energía, los usuarios que actualicen de Wear OS 6 a Wear OS 7 pueden esperar una mejora de hasta un 10% en la duración de su batería, lo que no está nada mal solo como consecuencia del nuevo software.

El nuevo Wear OS 7 | Google

Además, algunos relojes que se lancen a lo largo de este año van a contar con Gemini Intelligence, lo que quiere decir que serán los primeros en probar las bondades de la IA agéntica, que puede hacer mucho por nosotros en segundo plano. En cuanto al diseño y la interfaz, Google ha introducido una novedad muy interesante, como son los Wear OS Widgets.

Son importantes, porque buscan coherencia, por ejemplo, estos widgets admiten formatos de 2x1 y 2x2, imitando el comportamiento de los widgets en los teléfonos móviles para lograr un diseño consistente en todo el ecosistema Android. Otra de las novedades son los Live Updates, que permiten mostrar información vital en tiempo real directamente en el reloj, reflejando incluso actualizaciones provenientes de la aplicación del teléfono.

Enhanced System Media Controls ofrece controles que aparecen automáticamente en la aplicación cuando se reproduce contenido en el teléfono. Y además, el nuevo Remote Output Switcher permite a los usuarios alternar la salida del audio directamente desde su muñeca sin ningún esfuerzo.

La inteligencia artificial, como no podía ser de otra forma, tiene un gran peso en esta nueva actualización. Y gracias a ella, vamos a poder interactuar con terceras apps desde el asistente de Gemini, y viceversa, por ejemplo, para empezar a registrar un ejercicio, por ejemplo, con Samsung Health. Más adelante llegará una función de automatización de tareas que permitirá invocar y rastrear acciones en apps móviles, por ejemplo, para pedir comida a domicilio desde una plataforma.

Y todo ello sin que los desarrolladores tengan que hacer esfuerzos adicionales, lo que facilitará que cada vez más apps incluyan estas funciones. Wear OS 7 llegará a finales de este año, de momento irán apareciendo diferentes versiones beta.