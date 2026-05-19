Apple celebra su conferencia de desarrolladores el 8 de junio, ¿qué esperamos de ella?

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Apple ha confirmado que va a celebrar su conferencia de desarrolladores, el WWDC 2026, el próximo 8 de junio. Esta será la última ocasión en que veamos a Tim Cook como maestro de ceremonias en una de las keynote más importantes del año, ya que en septiembre es de esperar que sea el nuevo CEO de la compañía, John Ternus, quien tome el relevo. Será una gran ocasión para conocer las novedades de Apple a nivel de software, y quién sabe, quizás también algún que otro dispositivo nuevo, aunque esto es menos probable.

¿Qué nos deparará el WWDC 2026?

Como pasaba con el Google I/O, normalmente este tipo de conferencias eran una mezcla de novedades de software con otras de hardware, conocíamos también productos nuevos, pero con la llegada de la IA, esta ha desplazado del tablero completamente al hardware, y son las novedades de software las que prevalecen. En esta ocasión esperamos que sea así de nuevo, y quizás, nos encontremos con una keynote muy similar a la que asistimos en 2024.

Tim Cook en la Keynote del WWDC 2019 | Apple

Entonces Apple anunciaba Apple Intelligence a bombo y platillo, su ecosistema de IA, que tenía como gran atractivo un nuevo Siri totalmente renovado y con la ayuda inestimable de ChatGPT. Finalmente, ese Siri nunca llegó, y sí, varias funciones de Apple Intelligence han ido llegando a los iPhone y otros dispositivos de Apple, pero sin la calidad prometida. Ahora, dos años después, las cosas están a punto de cambiar por fin para bien, aunque después de claudicar respecto de su plan inicial.

Lo más lógico es que en el WWDC 2026 nos encontremos con una keynote donde Apple Intelligence vuelva a cobrar fuerza, y ahora sí, con un Siri verdaderamente renovado gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre Apple y Google, que permite a los primeros crear un nuevo Siri más inteligente con el núcleo de Gemini. Esto automáticamente va a revolucionar la experiencia de Apple con la IA sobre todo en los iPhone.

Como conocíamos hace un par de días, iOS 27 estrenará no solo un nuevo Siri, sino una app dedicada para el asistente, que funcionará a modo de chatbot. Esta será la gran novedad del WWDC 2026, donde además tendremos muchas novedades relacionadas con el resto de sistemas operativos de Apple, como WatchOS, iPadOS, MacOS y también los sistemas operativos de las Apple Vision Pro o el Apple TV 4K.

Respecto del nuevo software, no se espera nada nuevo, no ha habido filtraciones en ese sentido, y es coherente, porque Apple celebró durante el pasado mes de febrero y marzo uno de los periodos más prolíficos de su historia a la hora de presentar nuevos dispositivos, y por tanto es de esperar que los platos fuertes de hardware lleguen en septiembre.

De especial interés será conocer las novedades que iOS 27 pueda mostrar en el WWDC 2026 relacionadas con el primer iPhone plegable, que se presentaría el próximo mes de septiembre. Puede que no se conozca nada de forma oficial, pero estamos seguros de que con la llegada de la beta de iOS 27, algo se deja ver entre el propio código del sistema operativo.