La era agéntica de Gemini echa a andar en el Google I/O 2026

Google ha celebrado hoy su conferencia de desarrolladores en Mountain View. Un encuentro que hasta hace no mucho albergaba la presentación incluso de los Google Pixel y otros dispositivos como hecho destacado, y que se ha convertido en una presentación de todas las novedades que llegan a la IA de Gemini. Incluso ha desplazado a Android 17, que ya tuvo su momento de gloria la semana pasada con el Android Show del I/O, hasta ese punto ha cambiado esta reunión. Pues bien, esta vez ha sido el turno de la IA agéntica, que es lo que va a revolucionar nuestros móviles en los próximos meses.

Gemini no para de crecer

El uso de la IA de Gemini se ha multiplicado en el último año, de hecho, Google presume de que procesa actualmente más de 3.200 billones de tokens al mes, un incremento de siete veces respecto al año anterior. Actualmente, cuenta con 13 productos que superan los mil millones de usuarios, la aplicación Gemini ha destacado al duplicar su base de usuarios activos, alcanzando los 900 millones en solo un año.

Los de Mountain View han presumido de músculo financiero, anunciando que ha elevado su inversión en infraestructura a 190000 millones de dólares, volcándose en su octava generación de TPUs. Además, se han presentado dos chips especializados en IA, como son la TPU 8t, que se ha diseñado para el preentrenamiento masivo que permite crear modelos potentes en semanas, y la TPU 8i, creada para minimizar la latencia en la inferencia.

Gemini trabajará para nosotros en segundo plano con su faceta agéntica

La base de toda esta nueva era de Gemini es Spark, el agente de IA personal integrado en la aplicación Gemini, Android y Chrome. Spark está siempre activo, y funciona en segundo plano, pudiendo organizar nuestra vida digital e interactuando incluso con herramientas de terceros. Algo que es posible gracias a Antigravity 2.0, una plataforma para desarrollar y gestionar cohortes de agentes autónomos.

Preguntando a YouTube | Google

Ahora la búsqueda de Google también cuenta con este tipo de IA que en segundo plano puede hacer búsquedas durante las 24 horas del día. Ahora hay diferentes herramientas de Google que incorporan novedades sustentadas en estos modelos. Como Pregunta a YouTube, que permite encontrar respuestas dentro de los vídeos y saltar directamente al momento exacto de la información que hemos requerido.

Documentos Live nos permite crear y editar documentos complejos utilizando exclusivamente la voz. En Google Flow y Google Pics disponemos de herramientas creativas para la planificación de proyectos y la edición de imágenes. Lo mejor es que cada elemento se trata como un objeto individual y editable. Además, Google ha anunciado novedades sobre cierto hardware.

Como las nuevas gafas inteligentes, que son unas monturas con audio y pantalla que permiten interactuar con Gemini manos libres, que se lanzarían el próximo otoño. Mientras que en clave científica, Gemini for Science es una plataforma que conecta agentes de IA con más de 30 bases de datos de ciencias biológicas para acelerar la investigación científica.