Oppo lanza sus nuevos wearables y tabletas en España: Oppo Pad 5, Watch X3 y Enco Clip2

Junto al lanzamiento del esperado Oppo Find X9 Ultra, Oppo ha lanzado en nuestro país su nueva gama de wearables de alto rendimiento. Son el complemento perfecto para el nuevo móvil tope de gama de la marca, que promete revolucionar el mercado con una cámara de altísimo nivel. Tres dispositivos que llegan con potentes prestaciones en sus respectivos segmentos.

Oppo Pad 5

La nueva tableta de Oppo nos ofrece una pantalla de gran tamaño. Con la tecnología Eye-Comfort en una diagonal de 12,1 pulgadas y resolución 2,8K en relación 7:5. Su batería nos ofrece una gran capacidad de 10050 mAh, siendo una de las más grandes dentro de su categoría, lo que garantiza una gran autonomía. Con ella puede reproducir hasta 15 horas de vídeo ininterrumpido.

Nueva Oppo Pad 5 | Oppo

Cuenta con cuatro altavoces compatibles con Dolby, y viene acompañada del lápiz Pencil 2R, que destaca por una latencia muy baja, y nos permite crear contenidos rápidamente gracias a nuevas funciones de IA, como AI Writer. Esto también permite resumir grabaciones, por ejemplo de reuniones importantes, y tener siempre a mano un balance con lo más importante.

La nueva tableta además llega con una potente conectividad, como el envío de archivos a altísima velocidad, tanto si se trata de iPhone, como de iPad, Mac o incluso ordenadores con Windows, así como a cámaras de acción de la firma Insta360. La nueva tableta se estrena por 399 euros, y viene con el Oppo Pencil 2R junto a un descuento de 40 euros.

Oppo Watch X3

El nuevo reloj de Oppo llega con un diseño exquisito, y ha sido construido con una aleación de titanio de grado aeroespacial y cristal de zafiro. Presumiendo de una extrema ligereza al pesar solo 43g y contar con un grosor de 11 mm. Su pantalla es de 1,5 pulgadas, y tiene un brillo máximo de 3000 nits, perfecto para ver la pantalla perfectamente a plena luz del día.

Nuevo Oppo Watch X3 | Oppo

El reloj ofrece 2GB de memoria RAM, para un funcionamiento fluido, así como 32GB de almacenamiento interno. La batería de silicio carbono de 646 mAh le permite ofrecer una autonomía de hasta 5 días en Modo Inteligente y 16 días en Modo de Ahorro de Energía. Esto es mucho para un reloj que cuenta con Wear OS como sistema operativo, normalmente estos dispositivos no pasan de los dos días de autonomía, por lo que Oppo consigue encapsular en su pequeño cuerpo una enorme batería.

En términos de monitorización de la actividad, cuenta con más de 100 modos deportivos, resistencia al agua y polvo con certificaciones IP68, IP69, 5ATM y MIL-STD-810H de grado militar, también hace electrocardiograma (ECG) certificado y un chequeo de salud en 60 segundos que evalúa 10 indicadores vitales. Todo ello por 379 euros, hasta el 28 de abril tiene un descuento de 40 euros y viene con los auriculares Oppo Enco Air4 Pro de regalo.

Oppo Enco Clip2

La firma china también ha lanzado en nuestro país sus nuevos auriculares. Están fabricados con un arco de níquel-titanio (Ni-Ti) con memoria de forma y adornados con un acabado metálico NCVM. Este formato está cada vez más de moda, y es perfecto para hacer deporte con ellos con total libertad. Son muy ligeros, ya que pesan tan solo 5,2 gramos por auricular, y su diseño se basa en el análisis de más de 3.500 perfiles de orejas para distribuir la presión de forma uniforme y maximizar el confort.

Nuevo Oppo Enco Flip 2 | Oppo

Su sonido limpio y claro depende de un sistema de controlador dinámico dual coaxial (9 mm + 11 mm) impulsado por DAC duales y cuentan con sonido Dynaudio. Podemos hacer llamadas con sonido cristalino en los entornos más ruidosos, gracias a un micrófono de conducción ósea y reducción de ruido por IA. También ofrecen las últimas utilidades de traducción por IA en tiempo real y muy útil, se puede conectar a dos dispositivos simultáneamente. Llegan a España por 179 euros, y hasta el 28 de abril podemos adquirirlos con 30 euros de descuento.