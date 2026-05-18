Siri tendrá su propia app de chatbot y eliminará automáticamente tus conversaciones

Por fin Siri será el asistente de inteligencia artificial que Apple lleva prometiendo desde el verano de 2024, y lo será gracias a Gemini, que va a ser su núcleo. Pero además de esto, Apple está preparando interesantes sorpresas de cara a la llegada del nuevo Siri, y están convencidos de sacarle el máximo partido a esta asociación con Google para poder ofrecer lo que desde un primer momento todos esperaron sobre su Apple Intelligence, que ahora sí, será inteligente de verdad.

Una app de chatbot dedicada

Sin duda es el formato estrella cuando hablamos de acceso a la IA, como ChatGPT o Gemini, chatear con la inteligencia artificial es el mejor método para comprobar de qué está hecho su núcleo y saber si realmente merece la pena. Y ahora hemos conocido que Apple contempla esa app para iOS 27, que tendría la IA de Siri no solo integrada por todo el sistema operativo, sino que también tendría su chat dedicado.

Según los detalles que ha compartido Mark Gurman, el nuevo Siri se extenderá por el sistema operativo de muchas formas diferentes, integrado en distintas apps de Apple, y por supuesto, dentro del asistente de Siri. Pero más allá, habrá una app específica de Siri, al estilo de Gemini, que nos permitirá chatear directamente y almacenar numerosas conversaciones. Además de esto, también hemos conocido otros detalles interesantes sobre el funcionamiento de esta app.

Y es que parece que contará con un modo que actualmente existe en el propio Gemini. Y son los chats temporales, esos que borran las conversaciones automáticamente una vez salimos de ella. Esa es la función que ha desvelado Gurman, y que nos demuestra que la integración del nuevo Siri en iOS 27 será bastante similar a la de Gemini en los móviles Android, algo que tiene todo el sentido, ya que van a compartir el núcleo.

Recordemos que Apple pagará año tras año mil millones de dólares a Google por poder utilizar Gemini como núcleo de su nuevo Siri, y en general, de la IA de Apple Intelligence, mientras desarrollan su propio modelo de una forma más relajada. Por tanto, es lógico pensar en un despliegue similar en iOS 27 al que encontramos actualmente en Android 17. Con acceso directo al chatbot mediante el botón de acción o cualquier otro acceso directo.

De hecho, habrá un nuevo gesto que consistirá en deslizar desde la parte superior de la pantalla hacia abajo, desde la parte central, para acceder a la búsqueda del nuevo Siri potenciado por Gemini. Ahí aparecerá en la isla dinámica una barra de Siri para buscar o preguntar algo específico. Dentro de la app de chatbot podremos añadir contexto a través de imágenes, vídeos, documentos y más, de forma similar a Gemini.

Un nuevo Siri que debería presentarse en sociedad el próximo mes de junio, en el WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores de Apple. Esta vez con los deberes hechos de cara a iOS 27, aunque sea a base de haber tenido que sacar el talonario para poder disfrutar de la que hoy en día es la mejor integración de una IA en el entorno móvil, como es la de Gemini en Android.