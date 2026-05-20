Ya puedes pagar con Bizum en tiendas: guía paso a paso

Pagar con Bizum ya no servirá solo para enviar dinero a amigos o dividir una cena. Ahora existe Bizum Pay, un nuevo sistema que permitirá realizar pagos en tiendas físicas directamente desde el móvil, acercándolo al datáfono igual que hoy se hace con tarjetas.

El cambio, anunciado por Bizum el pasado 18 de mayo, supone una de las mayores transformaciones desde el nacimiento de la plataforma. La implantación será gradual y dependerá de cuándo cada banco active la función en su aplicación, aunque entidades como CaixaBank, Banco Sabadell o Bankinter figuran entre las primeras que previsiblemente incorporarán el servicio.

Cómo pagar en tiendas con Bizum Pay

El funcionamiento será muy similar al de otros pagos móviles, pero sin necesidad de recurrir a tarjetas físicas ni aplicaciones externas.

Para utilizarlo, primero será necesario que el banco active la nueva opción dentro de su app o permita acceder a través de Bizum Pay. Después, el proceso es sencillo:

Activar el NFC del teléfono móvil.

Abrir la aplicación bancaria o Bizum Pay (cuando esté disponible).

Desbloquear el teléfono.

Acercar el móvil al datáfono para completar el pago.

El dinero se transferirá de manera inmediata desde la cuenta bancaria del cliente a la del comercio.

Pagar con tarjeta con el móvil | Freepik

La principal diferencia con respecto a pagar con tarjeta es que Bizum quiere competir directamente con redes tradicionales de pago como Visa y Mastercard en compras presenciales.

Según el modelo planteado, el dinero pasa directamente de una cuenta bancaria a otra de forma instantánea, sin que el usuario tenga que asumir comisiones por utilizar el servicio. Además, los comercios no tendrán que renovar sus terminales de pago ni instalar nuevos datáfonos para aceptar compras.

Otra ventaja es la simplicidad: bastará con acercar el smartphone al terminal, sin depender de tarjetas físicas o plataformas adicionales.

¿Es seguro?

En términos de privacidad y seguridad, el sistema funcionará de manera similar a otros pagos móviles. Será obligatorio desbloquear el dispositivo antes de confirmar la operación, lo que añade una capa de autenticación antes de completar la compra.

Eso sí, expertos en ciberseguridad recomiendan mantener medidas básicas como usar contraseñas robustas, actualizar el móvil con frecuencia y activar sistemas biométricos como huella o reconocimiento facial.

Cuándo estará disponible

No todos los clientes podrán usar Bizum Pay desde el primer día. La activación será progresiva y dependerá del calendario de cada banco. La recomendación es revisar periódicamente la app bancaria para comprobar cuándo aparece la opción de pagar con Bizum en comercios físicos.