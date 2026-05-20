Google desvela su antídoto contra las Ray-Ban de Meta, llegarán este otoño

Los de Mountain View ya habían hablado de ellas, incluso las habíamos visto fugazmente en un vídeo, pero ahora, en el Google I/O, sí que nos han mostrado con todo detalle cómo serán sus primeras gafas inteligentes pensadas para vestirlas, y no como un elemento de innovación tecnológica salido de Minority Report. Para ello, han desvelado las líneas maestras de estas gafas, su diseño, las asociaciones que las hacen posible, y sobre todo, cuándo las tendremos entre nosotros.

Directo a la línea de flotación de Meta

Tal y como habíamos visto en filtraciones, y en las últimas informaciones compartidas por Google, estas gafas tendrán un diseño tradicional, y su objetivo es que se integren perfectamente en nuestro día a día como una prenda más de vestir, al igual que ocurre con las Ray-Ban de Meta. En ese sentido, Google se ha asociado con firmas de monturas muy reconocidas, como Gentle Monster y Warby Parker.

Las nuevas gafas de Google con Warby Parker y Gentle Monster | Google

Google ha anunciado que el objetivo principal de estas gafas es integrar el poder de la inteligencia artificial de Gemini para ofrecer asistencia instantánea, lo que nos permitirá interactuar con su entorno y realizar tareas sin necesidad de sacar el teléfono móvil del bolsillo, manteniéndote enfocado en el momento actual..

Esta gama contará con dos categorías principales de gafas inteligentes. Por un lado, las gafas de audio, que proporcionarán asistencia mediante voz directamente al oído del usuario, y gafas con pantalla, que mostrarán información visual pertinente cuando sea necesario, al estilo de las que ahora ofrece Meta en su gama de Ray-Ban. Y serán las primeras en debutar las gafas de audio este mismo otoño.

Las principales funciones de estas gafas serán, por ejemplo, lacomprensión y análisis del entorno, porque puedes preguntarle a Gemini sobre cualquier cosa que estés mirando en ese momento, como reseñas de un restaurante por el que pasas, aprender el nombre de una formación de nubes o descifrar una señal de estacionamiento confusa.

Google asegura que estas gafas ofrecerán una navegación fluida e intuitiva. Porque las gafas detectan exactamente dónde te encuentras y hacia qué dirección miras, lo que les permite proporcionar indicaciones de navegación giro a giro de una manera muy natural. Con Gemini también puedes añadir paradas a una ruta o sugerir restaurantes cercanos según tus preferencias. Llegarán con altavoces sobre la oreja que ofrecerán un sonido nítido, claro y privado

Con ellas podremos gestionar llamadas, enviar textos, escuchar música y pedirle a Gemini que resuma los mensajes no leídos en nuestro teléfono. También podremos hacer fotos y editarlas de forma inteligente, o crear vídeos de alta calidad al instante. Y solo con comandos de voz vamos a poder usar Nano Banana para editar las fotos rápidamente, eliminando elementos no deseados.

También ofrecerán traducción en tiempo real, con voces que incluso imitan el tono y la frecuencia de la voz del hablante. Y todo ello, por fin, a finales del próximo otoño, esperemos que también lleguen a España para entonces.