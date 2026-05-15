Windows 11: así puedes activar los subtitulos en vivo para cualquier video

No siempre entendemos el contenido de los vídeos que reproducimos, ya sea porque están en un idioma que no dominamos o cuando los reproducimos en un entorno ruidoso. Para solucionar este problema, Windows 11 tiene una funcionalidad con la que podemos transcribir su contenido, A continuación, te contamos cómo.

Qué son exactamente los subtítulos en Vivo

Una funcionalidad infravalorada y que hasta ahora su uso se limitaba a personas con dificultad auditiva. Aunque esta herramienta de accesibilidad, es de gran ayuda para todo tipo de usuarios y en especial aquellos que consumen contenido multimedia, estudian a través de plataformas digitales o participan en videollamadas. No es la primera herramienta que dispone de subtítulos, aunque en estos casos dependemos de que los hayan subido sus creadores. En el caso de los subtítulos en vivo de Windows 11, estos se generan en tu dispositivo con la ayuda de la inteligencia artificial.

Así son los subtitulos automáticos en Windows | TecnoXplora

El sistema registra el flujo del audio de los altavoces y lo transcribe en tiempo real en texto que aparecerá directamente sobreimpreso en la pantalla. Al hacerlo siempre de forma local, la privacidad de estos contenidos está garantizada, ya que el audio no sale de nuestro PC. Una de las principales ventajas es la inmediatez, ya que cuenta con un acceso directo, para que no tengamos que navegar por los menús para activarlo. Es tan sencillo como usar el siguiente atajo de teclado “Windows + Ctrl + L”, presionando las teclas del teclado de forma simultánea. De manera que la primera vez que lo usemos, nos pedirá que descarguemos un paquete de datos de idioma para realizar la transcripción sin conexión. A partir de ese momento, al ejecutar el comando, aparecerá de forma instantánea una barra flotante de subtítulos.

Una barra que podemos personalizar, para adaptarse a nuestras necesidades visuales, lo que nos permite cambiar el color y tamaño de la fuente, así como la opacidad del texto para que podamos verlo sin dificultad sobre cualquier fondo. Al mismo tiempo que podemos situarlos en cualquier parte de la pantalla, bien flotando para moverla a nuestro antojo o anclando en la parte inferior o superior de la pantalla.

Además, nos permite filtrar el contenido, ya que, además de transcribir lo que sale por los altavoces, podemos incluir el sonido del micrófono, algo de verdadera utilidad en reuniones para llevar registro visual de la llamada. Quizás una de las funciones más interesantes es su capacidad de traducción en tiempo real, una característica incluida en las últimas actualizaciones de Windows 11. De manera que puede traducir los contenidos del audio a nuestro idioma nativo al instante.

Una vez más, esta es la prueba de cómo la tecnología derriba las barreras del idioma, con la integración de un traductor profesional integrado en el sistema. Que además nos permite trabajar en entornos ruidosos mejorando la compresión simplemente pulsando una combinación de teclas en el teclado.