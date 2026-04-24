La forma más inteligente de ahorrar gasolina está en tu móvil

El precio de la gasolina y el gasoil es cambiante y dependiendo del momento o si nos encontramos en alguna crisis internacional los precios pueden dispararse. Por este motivo, a veces, es esencial mirar cada céntimo que gastamos en combustible. La diferencia de precio entre unas gasolineras y otras puede des bastante amplia así que si estás buscando la estación de servicio más económica algunas de estas aplicaciones serán tus mejores aliadas.

Las gasolineras low cost son las más agresivas con sus descuentos actuales. Para no perderte, usa aplicaciones que muestran precios en tiempo real. Si usas Android, tienes tres opciones ganadoras en Google Play. FuelMaps es la favorita: usa colores verde, amarillo y rojo para guiarte; mostrando en pantalla las gasolineras en función de la distancia y el precio.

app gasolina | Tecnoxplora

GasoFlash te muestra cómo evoluciona el coste diario. No sólo eso, sino que además indica los horarios de apertura. Y si prefieres lo institucional, Ruta-E es la aplicación oficial gratuita. Y aunque no incluye tantas opciones como las anteriores, incluye todo lo necesario para saber qué opción te conviene más.

Planifica tu parada, busca el color verde y llena el depósito más barato. Es la única forma de combatir esta subida de precios sin control. Estas herramientas digitales son fundamentales para aliviar el bolsillo. Ahorrar en cada trayecto ya no es cuestión de suerte, sino de tecnología.