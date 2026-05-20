Nuevos Sony 1000X THE COLLEXION: auriculares de lujo para superar a los AirPods Max 2

Tal y como conocimos hace unos días en una gran filtración, Sony por fin ha lanzado sus nuevos auriculares de gama alta, y vaya si lo son. Porque representan un salto de gigante respecto de sus icónicos WH-1000XM6, que son sus auriculares de diadema con cancelación de ruido más populares, y considerados los mejores de su categoría. Ahora los nipones lanzan los nuevos Sony 1000X THE COLLEXION, unos auriculares que doblan la apuesta y se sitúan en una franja de precio similar a la de los AirPods más caros.

Precio y disponibilidad

Ya los podemos comprar en España por 629 euros, estando disponibles tanto en color negro como en blanco. Como veis, el precio es muy superior al de los otros auriculares de diadema de Sony, pero en este caso por algo muy justificado, son unos auriculares de lujo.

Sony 1000X THE COLLEXION | Sony

Ficha técnica de los nuevos Sony 1000X THE COLLEXION

Estos auriculares destacan por su diseño, que está acabado en los materiales más exclusivos y premium. Esto incluye acentos metálicos y un acabado en cuero vegano suave y con un toque muy exclusivo. Sony incide en la calidad del sonido para justificar por qué son unos auriculares ultrapremium y de auténtico lujo. La calidad de audio, según Sony, es de grado de estudio.

Para ello ha incorporado un controlador hecho a medida, desarrollado en colaboración con ingenieros de masterización de alto prestigio para lograr una separación precisa de los sonidos y una escena sonora espaciosa que respete la intención original del artista. La misma intención que perseguimos al escuchar un Walkman con sonido Hi-Res. Una de las características más importantes tiene que ver con el sonido espacial, ese del que también presumen los grandes AirPods.

Se trata de Spatial Audio con 360 Upmix, una tecnología que permite expandir el contenido estéreo convencional, ya sea música, cine o juegos, en una experiencia de sonido espacial inmersiva. Son compatibles con el códec LDAC, nativo de Sony, que permite la transmisión de audio de alta resolución con una tasa de transferencia de hasta 990 kbps, vamos la posibilidad de escuchar audio de alta resolución.

Cómo no, ofrecen la mejor cancelación de ruido, con procesadores avanzados y un sistema de micrófonos adaptativo. El sistema optimiza la cancelación de ruido en tiempo real, permitiendo que el sonido permanezca puro incluso en los entornos más ruidosos. Los auriculares ofrecen una calidad de llamada ultralta, gracias a un avanzado sistema de captura de voz.

Estos auriculares ofrecen hasta 24 horas de duración de batería con la cancelación de ruido y Bluetooth activados, si desactivamos la cancelación de ruido, la autonomía se extiende hasta las 32 horas. Ofrecen numerosas funciones y características que los hacen muy completos. Como DSEE Ultimate, que mejora la calidad de la música comprimida mediante inteligencia artificial.

O conexión multipunto, que permite emparejar los auriculares con dos dispositivos simultáneamente. También hay una gran compatibilidad con apps, que se integran con la aplicación Sony Sound Connect, desde donde podemos personalizar ajustes de ecualización y funciones como Speak-to-Chat, que pausa la música automáticamente al detectar que el usuario empieza a hablar. Nos ofrecen soporte para funciones de Google Gemini, incluyendo el comando OK Google en un móvil Android.