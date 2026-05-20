El Oppo Find X10 tendrá una batería monstruosa

La firma china sigue trabajando en su nueva gama alta, y como suele ser habitual, las filtraciones normalmente son las que nos dan una idea de lo que esperar de los dispositivos. En este caso, el Oppo Find X10 todos sabemos que será el techo tecnológico de su gama de teléfonos. Y es algo que se va confirmando con informaciones como la que acabamos de conocer hoy, y que posiciona a este teléfono en lo alto de una de las características que son verdadera tendencia en la actualidad, como es la batería y esa tecnología de silicio-carbono.

Aún más grande que la de su predecesor

Si el Oppo Find X9 ya ofrecía una batería muy grande, de 7000 mAh, que nos permitía contar con todo un día de energía incluso con su gran rendimiento a pleno pulmón, esta nueva generación promete llevar esa resistencia a un nuevo nivel. Ahora un filtrador chino de cierto prestigio ha desvelado el dato que hará de este móvil un tope de gama único cuando hablamos de batería.

Y es que ha revelado que, si bien el Find X9 contaba con una batería de 7000 mAh, este modelo subirá la apuesta hasta los 8000 mAh, lo que sin duda alguna supondrá uno de sus grandes atractivos. La nueva gama contaría con cuatro modelos, que ofrecerían diagonales de 6,32, 6,59, 6,78 y 6,89 pulgadas, por lo que habrá mucha variedad para elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades, por ejemplo, unas manos pequeñas, o comodidad para llevarlo en el bolsillo.

En el caso del Oppo Find X10 Ultra, que sería adicional a estos modelos, llegaría con el máximo tamaño de pantalla, ese de 6,89 pulgadas, y contaría con el procesador para móviles Android más potente que veremos a lo largo de 2027. Se tratará del Snapdragon 8 Gen 6, y que obviamente brindará la máxima potencia posible a este terminal, y también seguramente a los modelos Pro. Lo normal es que las variantes más básicas cuenten con los procesadores más potentes de MediaTek.

Mientras que los cuatro modelos principales deberían presentarse a la vuelta del verano, como es habitual, el modelo Ultra debería llegar a partir del año próximo, quizás en el mes de febrero o marzo, con el año nuevo chino recién llegado. Otro hito que estaría preparando Oppo sería el futuro Oppo Find X10s Pro. Ya que sería el primer móvil con pantalla de 6,32 pulgadas en integrar una batería enorme de 8000 mAh, algo que desafía toda lógica constructiva cuando hablamos de smartphones.

Por tanto, es de esperar que las grandes baterías sigan siendo el hilo conductor de los móviles más avanzados de Oppo, una firma que sin duda alguna ha apostado desde el primer momento por el silicio-carbono para resolver uno de los grandes déficit de los smartphones, también de los modelos de alta gama.