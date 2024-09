Así de sencillo es desactivar el modo desarrollador de tu móvil Android

Los fabricantes suelen limitar en mayor o menor medida los sistemas de nuestro teléfono, estos son capaces de llevar a cabo muchas otras funciones de las que un principio parece. Algo que podemos comprobar activando el modo desarrollador.

Desactivar el modo desarrollar de nuestro móvil

Activar funciones escondidas en nuestro móvil, mejorar los parámetros de sonido o permiten funciones que de forma predeterminada están bloqueadas son algunas de las cosas que podemos hacer desde el modo de desarrollador. Aunque en un primer momento está concebido, como su nombre indica para el desarrollo de funcionalidades o aplicaciones. Se trata de un modo en el que los desarrolladores de software, pueden probar sus desarrollos.

Desactivando el modo desarrollador | TecnoXplora

Aunque no su activación no esté recomendada para todos los usuarios ya que realizar cambios en desde aquí puede provocar el mal funcionamiento de nuestro teléfono, podemos activarlo, de modo que solo tenemos que realizar una serie de toques en el número de compilación de nuestro teléfono. Aunque es algo de lo que hemos hablado en infinidad de ocasiones, y que no vamos a entrar. Si has ejecutado el proceso de activar el modo desarrollador, tienes la opción de deshacer este ajuste y volver desactivarlo de forma predeterminada siguiendo los siguientes pasos.

Desde los ajustes de nuestro propio teléfono, debemos acceder al apartado “ sistema ”

de nuestro propio teléfono, debemos acceder al apartado “ ” Donde seleccionaremos la opción “opciones de desarrolladores”

Pulsa sobre el botón para inhabilitar de nuevo el modo.

Algo que como es obvio no podemos hacer, si previamente no hemos activado esta opción en nuestro móvil.

Puede que cuando queramos reactivarse lleguemos tarde, ya que los cambios no tienen marcha atrás y no podremos deshacer, así como así las modificaciones que hayamos hecho. Es por ello, que antes de lanzarnos a desbloquear esta opción, valoremos los beneficios y desventajas que esto puede traer. Por lo que si no estamos seguros de lo que vamos hacer y sus consecuencias.

Entre las que no solo está el mal funcionamiento de apps o del propio teléfono, también podemos poner en peligro la privacidad de nuestros datos, abriendo la puerta a malware, virus y otros peligros que nos acechan a través de Internet. Como el robo de datos o el control de nuestros dispositivos. Otra razón más para no levantar las restricciones que imponen las marcas y que supone una herramienta de trabajo para los desarrolladores de software.

Si hemos modificado parámetros en el modo desarrollador y nuestro móvil ha dejado de funcionar correctamente, no nos quedará otra alternativa que restaurarlo de fábrica. Para lo que será necesario si es posible hacer una copia de seguridad de su contenido y seguir los pasos para borrar por completo, incluso los cambios aplicados y volver a empezar de nuevo. Lo que nos expone a una pérdida de información y lo que tengamos almacenado en nuestro teléfono de lo que no tengamos copia de seguridad .