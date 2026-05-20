Casio lanza unos nuevos auriculares Bluetooth con forma de clip

No es habitual ver asociado el nombre de Casio a unos auriculares, en lugar de sus relojes vintage que tan bien están envejeciendo, hasta el punto de ser ya un símbolo de modernidad. La firma nipona acaba de lanzar unos auriculares que además se suben a un carro muy de moda ahora, como es el de los auriculares en forma de clip. Este nicho del mercado cada vez es mayor, y demuestra que los japoneses han sabido leer bien un mercado donde los dispositivos para hacer deporte cuentan cada vez con más peso.

Así son los nuevos Casio earU ER-100

Ese earU es lo que nos indica que estamos ante unos auriculares con clip en forma de U. Estos son cada vez más populares porque básicamente nos permiten hacer deporte sin la presión e inquietud de que se nos vayan a caer de las orejas. Ese clip las ancla a ellas de manera que no se caerán, y de paso nos permite llevarlos de manera más cómoda, sin presiones y también conservando algo de ruido de nuestro entorno, lo que siempre las hace más seguras en general.

Los nuevos Casio earU ER-100 | Casio

También son más frescos para el verano, y evitan irritaciones en la piel por la fricción continua. Estos auriculares tienen un peso pluma, de solo 8 gramos, por cada uno de ellos. Estos auriculares llegan con un sistema de sonido que permite limpiar el ruido ambiental cuando estamos inmersos en una llamada, por ejemplo. Su sonido depende de un driver dinámico de 10 mm, que ofrece un audio claro y cristalino con muchos detalles.

Además, cuentan con conectividad Bluetooth 5.4, mientras que los códecs SBC, AAC y aptX permiten disfrutar de un sonido de alta resolución sin cables, y por tanto con la máxima calidad de sonido posible. Respecto de la batería, estos auriculares vienen en un estuche que ya integra una de gran capacidad para poder disfrutar de ellos durante muchas horas. En este caso podemos disfrutar de hasta 9,5 horas si los usamos de forma continuada. En el caso de usarlos en modo streaming, esta se dispara a las 14 horas.

Cuentan con carga rápida, que permite obtener hora y media de reproducción con solo 10 minutos de carga. Unos auriculares que llegan en dos colores, negro marino y blanco marfil. De momento se lanzan solo en Japón, y lo hacen con un precio de unos 270 euros al cambio, lo que demuestra que estamos ante unos auriculares con un precio elevado que juegan en la liga de la alta gama. Esperemos que puedan llegar en algún momento a España.