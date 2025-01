¿Sin sonido después de suspender tu PC con Windows? Prueba esta solución

Una de las formas de dejar nuestro ordenador en espera mientras no estamos trabajando es suspender el equipo. De esta manera no solo ahorramos energía, sino que, al mismo tiempo, evitamos el acceso a cualquier información. Aunque hacerlo tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. A continuación, te contamos cómo resolver uno de los problemas más frecuentes.

Activa de nuevo el sonido de tu ordenador

Cuando nos levantamos para realizar una gestión y dejamos el ordenador encendido, lo más recomendable es suspenderlo, para así apagar la pantalla y la actividad en los discos duros. De esta forma preservamos la privacidad del mismo. Hacerlo es muy sencillo y solo tenemos que pulsar la tecla Windows, el botón de encendido y por último seleccionar la opción “suspender”. Para sacarlo de su letargo, valdrá con mover el ratón o pulsar cualquier tecla de teclado, de manera que tendremos que volver a identificarse para entrar de nuevo en nuestro ordenador. En teoría, todo debe estar tal y como lo dejamos antes de entrar en reposo.

Aunque no siempre es así, ya que con cierta frecuencia nos encontramos con un problema recurrente con el sonido. Y es que tras reanudar la actividad este no funciona correctamente. De manera que no escuchamos ni las notificaciones ni ningún sonido de nuestros contenidos multimedia.

Si tras retomar la actividad te encuentras con que el icono del altavoz aparece en mute y no cambia de estado pulsando sobre este, y no solo esto, sino que seguimos sin escuchar sonido alguno proveniente de nuestro PC, no nos queda otra que tomar cartas en el asunto.

En estos casos, nuestra primera opción sería reiniciar el equipo, aunque no es la forma más rápida de arreglar el problema, ya que tenemos que esperar a que se cierre el sistema y vuelva a iniciarse, lo que nos hace perder un valioso tiempo. En lugar de esto tenemos una alternativa más sencilla y rápida. Para ello solo tenemos que acceder a la configuración de nuestro ordenador y entrar en una de las opciones.

A través de la herramienta de búsqueda, a la que accedemos pinchando en la tecla Windows. En la parte superior del menú de inicio encontramos la barra de búsqueda, en ella debemos introducir “Grabadora de voz” como criterio de búsqueda.

Una vez obtenemos los resultados, solo tenemos que abrir la app, para desbloquear el sistema de sonido de nuestro PC. No es necesario ejecutar ninguna acción, ni tocar ningún botón, simplemente basta con abrir la aplicación. Un sencillo truco que evita que perdamos tiempo reiniciando, probando los ajustes de sonido o buscando cualquier otra solución. Un fallo que por ahora no se ha resuelto en las diferentes actualizaciones del sistema y parches de seguridad aplicados por Microsoft, y que aparece de forma recurrente, sin explicación alguna. Esperemos que este pueda ser resuelto en las próximas versiones del sistema, mientras tanto tendremos que conformarnos con esta solución fácil, rápida y alternativa al reinicio del ordenador.