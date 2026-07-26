Nuevas burbujas de Android 17, ¿para qué sirven y cómo se activan?

Android 17 viene cargado de novedades algo que ya pueden comprobar los usuarios de su beta en la que encontramos nuevas funcionalidades con las que mejorar la productividad y la comunicación. A continuación te contamos en qué consisten las nuevas burbujas.

Las nuevas burbujas flotantes de Android

A menudo un mensaje de un contacto interrumpe nuestra concentración, lo que nos obliga a ir o bien a la barra de notificaciones o la propia app para darle respuesta. Esto inicia una conversación de ida y vuelta que nos obliga a ir cambiando de aplicación constantemente. Una solución a este problema son las burbujas flotantes. Las cuales nos dan acceso rápido y directo a la conversación, sin perder de vista lo que estamos haciendo.

Así con las nuevas burbujas flotantes de Android 17 | TecnoXplora

Un tiempo muy valioso y una distracción constante que hace que perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. Cuando volvemos a centrarnos y retomamos de nuevo la actividad, nos interrumpen de nuevo, lo que puede ser de lo más frustrante. Existen soluciones como silenciar las notificaciones o el modo concentración. Una solución que no es útil cuando no queremos aislarnos del mundo, simplemente optimizar los flujos de trabajo o no desviar la atención de lo que estamos haciendo.

Una herramienta que no es del todo desconocida para los usuarios del sistema operativo de Google, ya que tienen su origen en las aplicaciones de mensajería, pero que es la última versión del sistema se reinventa como un sistema de comunicación intuitiva y fluida con la que interactuar rápidamente en cualquier chat.

Convertidos en accesos directos flotantes, no es necesario cambiar de aplicación para interactuar con ellas. Sus iconos, ubicados en cualquier parte de la ventana nos invitan a pulsar sobre ellos en cualquier momento. De manera que al hacerlo se despliega una ventana emergente en la que tenemos acceso a los mensajes, de manera que podemos no solo revisar la conversación sino que además tenemos la opción de responder o consultar los adjuntos compartidos. Una vez que hemos terminado de realizar la consulta, volvemos a tocar para ellos y volverán a su estado original minimizando la información.

Este sistema tiene una serie de beneficios como un entorno de multitarea sin interrupciones, de manera que podemos consultarlas sin perder de vista lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo que conseguimos una organización centralizada, con la agrupación de varias conversaciones en una sola burbuja. Además nos da un control del flujo y la privacidad de los mensajes, puesto que desde esta podemos seleccionar si queremos o no recibir notificaciones. Mejorando la productividad, y ahorrando tiempo, puesto que ya no tenemos que ir a las aplicaciones recientes o volver a la pantalla de inicio. Habilitar estas es de lo más sencillo, solo nos llevará unos pocos segundos.

Desde los ajustes o la configuración.

Entra en notificaciones, donde encontramos la opción “ burbujas ”

” Comprueba que está activada la casilla que permite a las app mostrar burbujas flotantes.

Para convertir una conversación en burbuja es tan sencillo como, al recibir un mensaje o notificación de un contacto, despliega la barra de notificaciones. deslizando desde la parte superior de la pantalla.

En esta busca el icono con forma de flecha diagonal o burbuja, que encontramos en la esquina de la notificación.

que encontramos en la esquina de la notificación. De esta forma la conversación se abrirá en una pantalla flotante.

Para ajustar una conversación activa, despliega la burbuja y pulsa sobre los ajustes de mensajes en “gestionar”

Esto permite elegir diferentes opciones como “no mostrar conversación en burbuja” o “cerrar”. También podemos acceder a los ajustes de mensajes para personalizar las alertas.

Una funcionalidad que nos permite una navegación dinámica, sin interrupciones y ágil. Además que nos permite ahorrar un valioso tiempo, gestionando mensajes, sin dejar a un lado nuestra actividad.