Tareas útiles que la IA puede hacer por ti este verano

La inteligencia artificial se ha convertido en el asistente personal perfecto. Más allá de las curiosidades y el uso recreativo de la misma, es por derecho propio una herramienta con la que organizar nuestro día a día, incluso en verano

Cosas que la IA agéntica puede hacer por ti este verano

Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo hacemos en términos generales, pero son muchos los tipos y funcionalidad a las que podemos dedicar esta tecnología. El verano es la época del año en la que buscamos el descanso y la desconexión. Aunque son las tareas pendientes las que puede que no nos dejen llevar a cabo nuestros propósitos.

¿Tu conexión móvil no funciona bien? Las principales telecos están teniendo problemas en sus redes | Unplash

Es con estas listas de tareas interminables donde la podemos contar con la ayuda de la tecnología agéntica, una cualidades con las que entra la inteligencia artificial y que se une a las respuestas conversacionales. Con la que podemos resolver problemas cotidianos de forma rápida y sencilla.

Un exponente de esta tecnología es Luzia, la compañía española la cual nos ofrece acceso de forma gratuita a su app, y a la que podemos acceder además a través de un contacto de WhatsApp

Esta cuenta con más de 90 millones de usuarios en todo el mundo, y a través de la cual han detectado situaciones en las que su tecnología nos saca del aprieto mientras seguimos disfrutando de tiempo libre.

La app de mensajería de Meta se ha convertido por derecho propio en una de las más usadas, pero también en un cajón desastre donde guardamos y compartimos de todo. Aunque el principal problema es acceder a la información que hemos guardado. La forma de recuperarla rápidamente es usando el asistente, con sentencias como ¿Cuál era el restaurante que me recomendó Adela?.

Para los que prefieren viajar fuera de nuestras fronteras, una de las pesadillas más recurrentes es encontrarse con el pasaporte caducado. Algo que dejará de ser una preocupación, los asistentes de última generación son capaces de analizar las fechas e incluso avisarnos con antelación para que tengamos tiempo para concertar una cita para la renovación o hacer el checking in del vuelo, liberándonos de preocupaciones.

Los textos legales y condiciones, como las políticas de cancelación a menudo no son fáciles de comprender, es por ello que con la ayuda de esta tecnología, no solo podemos resumir el contenido a lo más importante, sino que además podemos pedirle que nos lo explique con un lenguajes mucho más coloquial y sencillo. Al mismo tiempo que podemos pedirle ayuda con la redacción de reclamaciones, si fuera necesario.

Después de unos días de descanso es habitual que se hayan acumulado los mensajes y correos. Hacer un resumen estructurado nos ayudará a saber que tenemos pendiente en cuestión de segundos y podemos hacer una gestión más eficiente tras el parón veraniego.

Lo mismo sucede con los mensajes de WhatsApp, no todos tienen la misma importancia y prioridad. Para priorizar las conversaciones y extraer los datos más importante e interesantes en cada momento. De manera que podremos hacer frente a cambios de horarios o recordarnos datos cruciales, a tiempo.

Proyectos como Luzia vienen a para ayudar a democratizar la inteligencia artificial, para que esta sea mucho más sencilla y que pueda hacer uso de ella todo tipo de usuarios. Al mismo tiempo que su objetivo es el de devolvernos tiempo y tranquilidad, gestionando por nosotros pequeñas cosas, aunque de gran importancia.

Dejando a un lado la idea de que esta tecnología es un simple buscador de respuesta, siendo ahora reconocido como el asistente personal definitivo.