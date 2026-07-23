Luce la segunda estrella de La Roja con esta divertida función de Nano Banana

Han pasado apenas unos días desde que la selección española se proclamará Campeona del Mundo de Fútbol y muchos de los aficionados no pueden esperar para lucir en sus camisetas la segunda estrella que lo acredita como campeón. A continuación te contamos cómo hacerlo antes que nadie.

Luce la segunda estrella de campeón antes que nadie

Tras un partido histórico la Roja se coronó como bicampeona, lo que desató la euforia de los aficionados y las calles se tiñeron con los colores de la selección. Unas camisetas que quedaron desfasadas en el momento en el que el árbitro pitó el final del partido y el capitán levantó la ansiada copa.

Luce la camiseta de la selección | Goolge

Actualizar nuestra camiseta con las dos estrellas aún no es posible ya que por el momento la camiseta oficial se encuentra en preventa y no la podremos tener en nuestras manos hasta el próximo 4 agosto. Mientras tanto para aquellos que no pueden esperar para lucir la ansiada equipación, tienen una alternativa en la inteligencia artificial, con plataformas como Nano Banana.

La cual acaba de habilitar una nueva plantillas con las que podremos crear de forma virtual, nuestras propias fotografías vistiendo la nueva y codiciada camiseta. Así es como puedes vestirte de bicampeón en cuestión de segundos.

Entra en la web de Nano Banana.

de Al hacerlo vemos en la página principal las plantillas predefinidas que nos ofrece.

En primer lugar encontramos “sal a la cancha”, pulsa sobre esta.

pulsa sobre esta. Esto nos da acceso a una nueva ventana en la que nos encontramos con gran cantidad de plantillas, entre las que cabe destacar las dedicadas a la selección española.

Entre las que recientemente se ha añadido la plantilla “ victoria ”

” La cual ya cuenta con la segunda estrella de campeón sobre el escudo.

Pulsa sobre esta, para iniciar el proceso

Primero, subir la imagen que vamos a usar como referencia y esperar a que el algoritmo haga su magia.

que vamos a usar como referencia y esperar a que el algoritmo haga su magia. Tenemos la opción de ajustar el prompt , para darle un toque más personal a la imagen. Dándole las instrucciones precisas en un lenguaje natural.

, para darle un toque más personal a la imagen. Dándole las instrucciones precisas en un lenguaje natural. Añadiendo detalles como celebrando en el estadio o junto a los jugadores, con las dos estrellas en el pecho, textura de tela realista y luz dramática, por ejemplo.

Tras unos segundos de procesado, obtendremos el resultado deseado, nuestra imagen luciendo la camiseta de bicampeón. Fusionando la imagen que le hemos proporcionado con la generada.

Para obtener el mejor resultado, es recomendable usar fotos en plano medio con buena iluminación y en formato JPEG o WebP.

Una solución alternativa mientras esperamos su llegada de las tiendas, mientras las marcas deportivas no dan abasto para cubrir la alta demanda. Por lo que no tienes excusas para compartir en tus redes y teñir las redes de rojo y dorado. Sacando nuestro lado más tecnológico y creativo.