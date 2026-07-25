Adiós a la sensación de mareo cuando viajas con tu móvil Oppo

Usar dispositivos inteligentes con pantalla en cualquier momento es de lo más habitual. Incluso cuando viajamos en coche, autobús, avión o tren. Algo que para algunos usuarios lidiar con el mareo producido por el movimiento es todo un reto. A continuación, te contamos todo acerca de una funcionalidad escondida en los teléfonos Oppo, con lo que dejará de ser un problema.

Adiós al mareo, cómo activar las 'Señales de movimiento' en tu móvil

La cinetosis, es un malestar que, aunque muchos hasta ahora no conocíamos su nombre científico, lo hemos sufrido alguna que otra vez. Éste se produce cuando a través de los ojos le comunicamos al cerebro que estamos quietos leyendo, pero nuestro oído interno detecta que en realidad nos estamos moviendo. Lo cual nos produce esa sensación de mareo.

Activando las señales de movimiento | TecnoXplora

Para paliar este desagradable efecto, podemos hacer uso de la tecnología ya que los sistemas más recientes ya incluyen una función la cual nos permitirá usar nuestro teléfono móvil sin sentir la sensación. Una herramienta que los usuarios de Oppo conocerán como "señales de movimiento".

Lo que hace esta función es añadir unos pequeños puntos dinámicos intermitentes, que se mueven en tiempo real siguiendo la inercia que produce el movimiento del vehículo. De manera que, si el vehículo frena o gira estos reaccionan al mismo tiempo. Este movimiento sutil en la periferia de la mirada, ayuda a que nuestros ojos registran el movimiento al mismo tiempo que el odio interno y deje de producir ese efecto. Ya que el cerebro recibe la misma información de ambos sentidos, sin señales contradictorias que provocan la sensación de náusea y mareo.

Usarla es de lo más sencillo, aunque antes debemos activarla, ya que por defecto se encuentra desactivada y algo escondida en los ajustes de nuestro móvil.

Desliza desde la parte superior de la pantalla el dedo para acceder a los ajustes rápidos.

En la esquina superior derecha, pulsa sobre el icono del lápiz para editarlos.

para editarlos. Al acceder al nuevo menú, en la esquina opuesta, la izquierda pulsa el icono más para añadir el botón.

Entre los ajustes disponibles, busca y selecciona "señales de movimiento"

Pulsa sobre esta para añadirla al menú de ajustes rápidos. Arrastra y colócala donde quieras que se sitúe.

donde quieras que se sitúe. Una vez terminado, pulsa en hecho en la parte superior de la pantalla.

De esta forma la próxima vez que despliegues los ajustes rápidos, verás el botón.

Pulsa sobre esta para que los puntos de color aparezcan en los márgenes de la pantalla.

Una vez salgamos del vehículo y no sean necesarios podemos desactivarlos del mismo modo que los hemos activado. De manera que los tendremos siempre a mano, cuando sean necesarios.