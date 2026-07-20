Así puedes instalar el nuevo macOS Golden Gate en tu Mac

Reciente en el WWDC 2026 Apple ha presentado la nueva versión de su sistema operativo. Aunque aún no está disponible la versión estable del mismo, ya podemos probar la beta. A continuación, te contamos cómo instalar Golden Gate en tu Mac.

Instala la beta pública de macOS 27 Golden Gate en tu Mac

Un sistema operativo que llega con grandes novedades entre las que destacan su nuevo control de transparencia para Liquid Glass, así como mejoras en su rendimiento. Pero quizás una de las más esperadas es la integración de Siri, el asistente de voz inteligente. Aunque no estará disponible de forma definitiva hasta otoño, ya podemos probar la beta que ha hecho pública Apple.

Actualizando MacOS 27 | TecnoXplora

Un software que se encuentra en fase de prueba pero que podemos usarlo sin problema, siempre y cuando lo instalemos de forma segura. Esto es lo que tienes que hacer si quieres instalar Golden Gate en tu equipo.

Lo primero es comprobar si tu sistema actual es compatible con la nueva versión, recuerda que el sistema solo se podrá usar con chips Apple Silicon como los procesadores M1, M2, M3, M4 o posterior.

Antes de iniciar la instalación es aconsejable hacer una copia de seguridad completa, para ello usa Time Machine, por si tuvieras que volver a usar macOS Tahoe. Algo que no nos llevará poco tiempo y que nos sacará de más de un apuro.

Una vez hecho esto ya podemos iniciar el proceso, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en el programa de software de Apple. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

Entra en el sitio web oficial: beta.apple.com.

Inicia sesión con el mismo Apple ID que utilizas en tu Mac.

con el mismo Apple ID que utilizas en tu Mac. Lee y acepta los términos del contrato de la beta pública de Apple.

Actualizado con Golden Gate | TecnoXplora

Una vez registrado es super sencillo y no tendremos que descargar nada, como era común anteriormente. Todo se gestiona desde el propio sistema operativo:

Pulsa en el icono de la manzana en la esquina superior derecha de la pantalla.

en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde aquí accedemos a los ajustes del sistema , donde seleccionamos la opción General.

, donde seleccionamos la opción General. En este nuevo menú, pulsa sobre “ actualización de software” , debemos localizar la sección “actualizaciones Beta” .

, debemos localizar la sección . Si nuestro ordenador es compatible y hemos realizado los pasos correctamente encontraremos “macOS 27 Golden Gate Beta".

Esto hará que el sistema busque la actualización, pulsa en “actualizar ahora”, para evitar problemas solo tenemos que asegurarnos de que el ordenador se encuentra conectado a una red Wifi Estable. Y en caso de los portátiles, debemos comprobar además que está conectado a la corriente eléctrica.

Una vez completado el proceso de instalación debemos aceptar las condiciones de uso y realizar algunos ajustes como la opacidad de Liquid Glass, entre otros. Una vez completado el proceso correctamente, recibiremos un mensaje de confirmación y ya podremos empezar a descubrir y disfrutar de las mejoras que nos ofrece el nuevo sistema operativo de Apple.