Cómo crear imágenes animadas a partir de dibujos con Meta AI

Los dibujos realizados por nuestros hijos inundan las puertas de las neveras y nuestros espacios de trabajo. Estos dibujos con una magia especial en los cuales derrochan imaginación y que a menudo los identificamos con criaturas fantásticas con enormes extremidades y compuestos por un montón de líneas imperfectas. A continuación, te contamos cómo estos garabatos pueden cobrar vida a herramientas como Animated Drawings.

Del papel a la pantalla en cuatro sencillos pasos

Una de las compañías más activas en lo que a integración y desarrollo en el campo de la inteligencia artificial es Meta. La cual además de incorporar en sus aplicaciones más conocidas, ha invertido tiempo y recursos en el desarrollo de Animated Drawings, una herramienta que podemos usar de forma gratuita y que nos permite dotar de vida cual dibujo.

Una herramienta que sorprende por su gran sencilla y en la que en solo cuatro pasos podemos sentirnos el Dr. Frankenstein y darle vida a cualquier dibujo, sin conocimientos previos en diseño digital o animación.

Para que funcione correctamente lo primero es pasar el diseño del papel al mundo digital.

El papel debe ser blanco, limpio y sin arrugas para evitar interferencias a la hora de capturar la imagen.

Con la ayuda de la cámara de nuestro móvil debemos hacer una foto, asegurándonos que esté bien iluminada para subirla a la plataforma.

No es necesario instalar nada ni registrarnos, loco entrar en su página web

Tras unos segundos de procesado por parte de la inteligencia artificial en los que se procesa la imagen e identifica la silueta del personaje, separándolo del fondo.

separándolo del fondo. Con la imagen capturada, nos muestra un esquema con los puntos interactivos sobre el dibujo. Se sitúan sobre las articulaciones, codos, rodillas, tobillos, cabeza entre otras. Podemos ajustar esto con mayor precisión de forma manual, para que el esqueleto digital encaje perfectamente.

Se sitúan sobre las articulaciones, codos, rodillas, tobillos, cabeza entre otras. Podemos de forma manual, para que el esqueleto digital encaje perfectamente. Con estos ajustes hechos, solo nos queda asignar la acción desde el catálogo de movimientos donde podemos elegir las diferentes categorías como bailar, saltar, correr o gestos divertidos.

desde el catálogo de movimientos donde podemos elegir las diferentes categorías como bailar, saltar, correr o gestos divertidos. Pulsa en cada uno de ellos para visualizar el resultado.

Una herramienta que va más allá de un simple curiosidad, convirtiéndola en un recurso de entretenimiento y un excelente recurso educativo. Con lo que conseguimos un gran impacto en la confianza y estimulamos el desarrollo creativo.

La confirmación de que el uso de la inteligencia artificial no es solo para la automatización de tareas o el ámbito corporativo, sino que queda al alcance de todos los usuarios para fomentar la diversión, la interacción familiar e incluso el juego.