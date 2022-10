Cómo activar la corrección ortográfica en Documentos de Google

En la actualidad, contamos con multitud de herramientas que nos resultan de gran utilidad en nuestro día a día. Un claro ejemplo lo tenemos con Google Documentos, donde podemos escribir una gran variedad de contenido, y donde además disponemos de toda una lista de plantillas para diferentes tipos de necesidades.

Y es que además de una página en blanco que parece no tener fin, ya que puedes escribir todo lo que necesites, utilizando toda clase de herramientas, también puedes utilizar plantillas para escribir tu currículum, presentar un proyecto, recetas, y mucho más. Lo cierto es que son muchas las funciones que esta herramienta nos ofrece, pero una de las cosas que más apreciamos es su guardado automático, pues a medida que avanzamos en nuestra escritura, esta se va almacenando en la nube, por lo que si por alguna razón tu equipo se apaga de forma repentina o cierras la ventana por error, no pasará nada, pues al volver a abrir Google Documentos, todo lo que hayas escrito y editado estará intacto.

Una alternativa a Word de lo más completa

Es más, incluso puedes utilizar Google Documentos sin conexión a Internet. En este caso, todo lo que escribas se irá guardando en Drive en lugar de la nube, por lo que todo tu trabajo estará almacenado igualmente. Y si además necesitas una ayuda para escribir un documento sin ningún tipo de error, y no tener que estar leyendo todo desde el principio, lo mejor es activar la corrección ortográfica en Documentos de Google.

Google Docs | Photo by Raphael Schaller on Unsplash

De esta forma, todos los errores que puedas cometer, como faltas de ortografía, problemas con los signos de puntuación y demás, quedarán recalcados en diferentes colores para que los corrijas rápidamente. Si no sabes cómo puedes activar este modo, te mostramos cómo hacerlo a continuación.

Activa la corrección ortográfica en Google Documentos

Se trata de un proceso de lo más sencillo, pero si no has utilizado mucho esta herramienta, puede que no sepas dónde encontrarla. Pero no te preocupes, pues te dejamos con el paso a paso a continuación:

Abre un nuevo documento en Google Documentos.

En la parte superior haz clic en Herramientas, y verás que la primera opción es Ortografía y gramática.

Al poner el ratón sobre esta, a la derecha aparecerá un menú más con tres opciones que deberás activar, estas son Comprobación ortográfica y gramatical, mostrar sugerencias ortográficas y mostrar sugerencias gramaticales.

Hecho esto, habrás terminado, y cada posible error te aparecerá subrayado en diferentes colores, que, al pinchar sobre ellos, aparecerán bajo la palabra cómo corregirlo.

SEGURO QUE TE INTERESA: