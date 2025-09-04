El truco para que Gemini genere las mejores respuestas a tus preguntas

Muchas de las herramientas y aplicaciones que usamos basadas en la inteligencia artificial, analizan el comportamiento del usuario para crear un patrón en el que se reflejan sus gustos y preferencias. Este se va elaborando con el tiempo y con el uso. Es por ello que, Gemini permite al usuario guardar sus preferencias para acceder a una experiencia mejorada. Te contamos cómo.

Guarda comentario, datos y sugerencias

La familia de inteligencia artificial de los de gran G, se encuentra en desarrollo y es por ello que casi a diario nos encontramos con novedades. Además de todas las funcionalidades añadidas con antelación, ahora podemos decirle cuáles son nuestras preferencias y guardarlas para que lo tenga en cuenta para futuras ocasiones. De este modo, no tendremos que decirle, cada vez que iniciemos una conversación, como queremos que sean las cosas. De modo que recordará todo aquello que nos parezca importante. Con los que nos aseguramos respuestas más precisas y ajustadas a nuestras necesidades.

Guardando preferencias en Gemini | TecnoXplora

Hacerlo es muy sencillo, tenemos dos opciones, podemos añadir cualquier tipo de información que nos parezca importante, como aspectos sobre nuestra vida o decirle cómo queremos que hable o como queremos que nos responda, entre otras cosas. Del mismo modo podemos pedirle durante una conversación que recuerde aspectos fundamentales en la misma o sugerencias para futuras conversaciones. De esta forma no tendremos que pedirle de forma repetitiva que haga una acción determinada, como ofrecernos las respuestas en un determinado idioma, independientemente del idioma en que esté el texto o que recuerde tus conversaciones anteriores, para no tener que repetir el contenido.

Algo que podemos hacer accediendo a las opciones de configuración de Gemini, ya sea a través de la versión web o en la versión para móvil. Para ello sigue los siguientes pasos.

ya sea a través de la versión web o en la versión para móvil. Para ello sigue los siguientes pasos. Desde la web de Gemini , a la izquierda de la ventana encontramos el menú con las opciones.

, a la izquierda de la ventana encontramos el menú con las opciones. En la parte inferior de esta, se encuentra el icono de la rueda dentada, pulsa sobre esta.

pulsa sobre esta. Al hacerlo, se despliega una ventana flotante con diferentes opciones.

En esta ocasión, seleccionamos la primera de estas “información guardada”

En la nueva ventana que nos aparece, en primer lugar, debemos activar la opción deslizando el botón junto a “información que has pedido a Gemini que guarde”

Una vez activa, podemos “añadir ” pulsando sobre el botón lo que queremos que recuerde o nuestras peticiones acerca de cómo será la interacción con el modelo.

” pulsando sobre el botón lo que queremos que recuerde o nuestras peticiones acerca de cómo será la interacción con el modelo. Tras escribir nuestra petición, de forma precisa y concisa, pulsamos el botón enviar.

pulsamos el botón enviar. Podemos añadir todas nuestras sugerencias.

Además, si no tenemos claro de lo que podemos sugerirle a Gemini, siempre podemos consultar los ejemplos que nos sugieren, para verlos solo tenemos que pulsar el botón “mostrar ejemplos”. Donde encontramos algunas de las cosas que podemos pedirle, como qué lenguaje queremos que use o que evite. Cuáles son nuestras preferencias alimentarias y que nos muestre sugerencias de recetas acordes a estas. O cualquier cosa que se nos ocurra con la que podamos mejorar nuestra experiencia de usuario.