Google Fotos: todo lo que vas a poder hacer con el modo conversacional

El modo conversacional de Gemini llega a Google Fotos, gracias a la integración de los modelos de inteligencia artificial, no solo podemos editar imágenes de una forma rápida y sencilla en cuestión de segundos, sino que ahora además podemos pedirle a Google fotos que las haga de viva voz, te contamos cómo.

Pregunta y edita tus fotos de una forma rápida y sencilla con Google Fotos

La app hace mucho tiempo que ha dejado de ser una simple biblioteca donde guardar todos nuestros recuerdos en forma de fotos y vídeos. Desde la incorporación de estas funciones se ha convertido en un potente editor desde el cual podemos cambiar el aspecto de nuestras fotos. Aunque no solo podemos hacerlo de forma manual, sino que también podemos hacerlo con la ayuda de la inteligencia artificial. A la que hasta ahora accedemos a través de texto. Algo que está a punto de cambiar para los usuarios de los teléfonos de Google, los Pixel, los cuales también podrán hacerlo a través de conversaciones por voz.

Estas funcionalidades permiten a cualquier usuario realizar modificaciones y editar las imágenes, incluso sin tener conocimientos en esta materia. Algo que será aún más fácil tras el rediseño del editor de Google Fotos. A partir de ahora, llevar a cabo labores de edición será mucho más rápido y sencillo, por las sugerencias basadas en la IA. A partir de las cuales no solo tenemos acceso a sugerencias de un solo toque o gestos sencillos, ahora también podrá usarse el lenguaje natural. Las funciones avanzadas de Gemini, ofrecen la posibilidad de hacerlo sin tocar la pantalla ni seleccionar herramientas ni deslizar controles. Solo tenemos que pedirle lo que queremos o el resultado final que queremos obtener.

Así, ediciones sencillas, como eliminar objetos o personas de las imágenes, cambiar el fondo o incluso retocar una foto antigua para darle un mejor aspecto, será posible, simplemente expresando cuál es nuestro deseo. Otras acciones como mejorar la luminosidad, eliminar reflejos o aumentar el color y contraste de las imágenes son algo que podemos hacer en cuestión de segundos.

Pero no solo podemos realizar ajustes técnicos en las imágenes, también podemos pedirle que nos ayude de una forma mucho más creativa, añadiendo cualquier elemento que se nos ocurra a las imágenes, desde incluir sombreros y gafas a los retratos, como cualquier otra cosa que se nos pase por la imaginación. Lo que da lugar a infinitas posibilidades de edición.

Aunque no es la única novedad que nos ofrece, también se implementan las Credenciales de Contenido C2PA, tanto en la app de la cámara nativa de los Google Pixel como en la app de Google Fotos, lo que permite una mejora en la transparencia en la creación de imágenes con IA. Esta nueva funcionalidad se encuentra en pleno despliegue e irá llegando de forma escalonada en primer lugar a los usuarios de los teléfonos de Google.