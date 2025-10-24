¿LO HACES?
Por qué escribirse a uno mismo por WhatsApp es más útil de lo que crees
WhatsApp puede ser mucho más que una app de mensajería. Con un pequeño truco, puedes convertirla en tu propio bloc de notas personal y siempre accesible.
Publicidad
A veces surgen ideas en el momento más inesperado: mientras cocinas, vas en el metro o incluso al terminar una reunión. En esos casos, abrir una app para anotarlo puede interrumpir el momento o resultar incómodo. Pero hay un truco muy útil que puedes usar sin necesidad de instalar nada: aprovechar WhatsApp como bloc de notas personal.
El truco consiste en crear un chat contigo mismo. Es decir, generar un espacio donde puedas escribir lo que necesites recordar, ya sea una frase, una foto, una lista o un enlace. Aunque no se puede iniciar un chat directo con uno mismo desde el móvil, hay formas sencillas de hacerlo, como a través de WhatsApp Web o creando un grupo y eliminando a los demás participantes.
Este espacio funciona como un centro de ideas rápido, siempre disponible y sincronizado entre tus dispositivos. Puedes utilizarlo para anotar pensamientos, hacer listas de tareas, guardar direcciones o incluso programar recordatorios. No importa si usas móvil o escritorio: todo lo que escribas ahí estará a mano.
Es una herramienta rápida, accesible y muy versátil. Tener ese "chat contigo" te permite liberar tu mente sin miedo a olvidar nada. Una solución simple pero eficaz para quienes tienen muchas ideas… y no quieren perder ninguna.
Publicidad