Estas son las funciones de Google Gemini que son gratuitas

Google ha decidido abrir al público, sin coste alguno, varias de las herramientas de Inteligencia Artificial de Gemini que antes solo estaban disponibles para suscriptores de pago. Entre las funciones que ahora serán gratuitas se incluye el análisis de documentos en PDF, Word o Google Docs directamente desde la propia plataforma. También se incorpora Deep Research, una opción que permite realizar investigaciones más profundas sobre cualquier tema, aunque seguirá existiendo un límite mensual de consultas.

Además, se ofrece sin coste el modelo Gemini 2.0 Flash Thinking, diseñado para mejorar el razonamiento y ofrecer respuestas más precisas, con la ventaja de poder subir archivos y procesar grandes cantidades de información. Otra novedad es la integración con aplicaciones clave de Google como Calendario, Fotos, Notas y Tareas, facilitando así la gestión del día a día.

Por último, se habilitan las Gems de Gemini, que permiten crear asistentes personalizados para tareas específicas. Con estas mejoras gratuitas, Google busca que todos los usuarios puedan aumentar su productividad y aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial sin necesidad de pagar una suscripción.