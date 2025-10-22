Así puedes obtener el soporte extendido de Windows 10 totalmente gratis

Hace unos días finalizó el soporte de Windows 10, algo que afecta a millones de usuarios en todo el mundo. Momento en el cual sus equipos dejan de recibir actualizaciones de seguridad y no cuentan con soporte técnico. Aunque no es motivo de preocupación, ya que Microsoft nos plantea una alternativa.

Extiende el soporte de Windows 10

Oficialmente, el 14 de octubre de 2025, Windows 10 dejaba el soporte de Microsoft, de manera que millones de usuarios en todo el mundo se quedaban sin soporte técnico y actualizaciones de seguridad. Lo que les obliga a tomar una decisión, bien seguir trabajando con un sistema que ya no resulta seguro o cambiar de equipo.

Ampliando la actualización de Windows | TecnoXplora

Otra alternativa que ofrece Microsoft es la de pagar por seguir accediendo al soporte extendido de seguridad. Para lo cual debemos seguir los siguientes pasos.

Desde el equipo con Windows 10 , accedes a las opciones de configuración, pulsando sobre la tecla Windows.

, accedes a las opciones de configuración, pulsando sobre la Donde seleccionamos el icono de la rueda dentada.

Al hacerlo accedemos a un nuevo menú, que consta de dos partes.

En el lado izquierdo encontramos los diferentes apartados y la derecha sus opciones.

En el listado de la izquierda, selecciona “Windows update”

A la derecha aparecerá la información relativa a las actualizaciones y donde encontramos el apartado , “inscríbete en las actualizaciones de seguridad ampliada” donde pulsamos en el botón “inscribirse ahora”

donde pulsamos en el botón Al hacerlo, podemos inscribirnos sin coste adicional a la actualización ampliada, la cual amplía el servicio hasta el 13 de octubre de 2026.

Debemos hacer uso de nuestra cuenta de usuario de Microsoft y seguir los pasos del asistente.

Una vez hemos completado el registro, recibiremos el mensaje de confirmación de que se ha registrado correctamente y que tenemos actualizaciones hasta octubre de 2026. El programa ESU se espera que tenga una duración de tres años, teniendo que repetir el proceso anualmente hasta 2028. Aunque por el momento es gratuito para algunos usuarios, este podrá incrementar de precio en los próximos años. Este servicio se ofrece tanto a usuarios domésticos como a empresas, minimizando el impacto económico que supone la renovación de un gran volumen de equipos al mismo tiempo.

Según se lleva tiempo especulando, es una inscripción que resulta gratuita para aquellos usuarios registrados en Europa. Ya que la compañía se ha visto obligada por la legislación vigente en la Unión Europea. Algo que no sucede en otros países donde se ven obligados a realizar un pago único, para acceder a este servicio.

Esta inscripción nos da derecho a un máximo de tres años más de soporte, concluido este tendremos que volver a plantearnos las diferentes opciones. Una de las posibilidades que tenemos es cambiar de sistema operativo, una alternativa para usuarios más técnicos, que pueden plantearse la migración a Linux. Lo cual les permitirá seguir usando sus equipos antiguos recibiendo actualizaciones de seguridad.