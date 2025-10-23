¿Protección avanzada de Android no te deja instalar una app? Así puedes evitarlo

La seguridad y privacidad son algunos de los aspectos en los que los últimos años los desarrolladores han puesto gran parte de sus esfuerzos. Mantener los dispositivos seguros ante cualquier amenaza. Tanto es así que a menudo esta protección es demasiado ardua y nos impide la instalación de app, que no suponen riesgo alguno. Si no puedes instalar una app por problemas de seguridad, puedes hacerlo.

Instala apps saltándote la protección avanzada

Antes de contarte cómo saltarte estas medidas de seguridad, trataremos de contar en qué consiste. La protección avanzada en Android, son una serie de ajustes con un alto nivel de seguridad que protege a los usuarios con un alto riesgo de ataque. Este tiene su homólogo en los dispositivos Apple en el modo Lockdown Mode (modo aislamiento). Aunque tiene sus ventajas y desventajas, ya que prioriza la seguridad frente a la comodidad, lo que puede llegar a restringir algunas funciones e incluso negarnos la instalación de aplicaciones.

Desactivando la protección avanzada | TecnoXplora

Una función de lo más interesantes para el usuario medio que maneja información sensible, o aquellos usuarios que puedan considerarse objetivos de un ciberataque avanzado, como empresarios, políticos, altos funcionarios e incluso algunos periodistas. Una de las funciones destacadas de esta funcionalidad es el bloqueo de aplicaciones no verificadas, lo que impide que se instalen desde otras fuentes que no sean las fuentes oficiales y verificadas como Google. Para poder instalar app con otra procedencia, solo tenemos de desactivarlas momentáneamente, para saltarnos las restricciones, y poder instalar las aplicaciones. Para ello debemos dirigirnos a los ajustes del teléfono y seguir los siguientes pasos.

Localiza en el listado la opción “seguridad y privacidad”

Dentro de este apartado, encontramos a la opción “Protección Avanzada”

Para desactivar debemos deslizar el interruptor a la posición inactiva, la opción “protección del dispositivo”

No debes descartar la opción de que tengamos que identificarnos a través del Pin, la huella digital o el patrón, para aplicar los cambios.

A continuación, reinicia el dispositivo para completar el proceso.

Dependiendo de la máscara de personalización de nuestro móvil podemos encontrar este ajuste en otro apartado. Por lo también podemos hacer uso de la herramienta de búsqueda.

Ahora ya podemos instalar las aplicaciones sin problemas. Una vez terminada la instalación para restablecer la protección es recomendable, volver a activar este ajuste. Algo que haremos realizando a la inversa el proceso que acabamos de describir. Antes de instalar estas aplicaciones, debemos comprobar y asegurarnos de que son seguras y de que no se trata de software corrupto o malware. Sobre todo es necesario que lo que queremos es instalar una aplicación desde un repositorio. Donde encontramos software totalmente seguro y legal que nos garantiza el buen funcionamiento del dispositivo. Aunque por norma general no se aconseja desactivar estos ajustes de seguridad ni instalar ninguna app fuera de las tiendas de aplicaciones, es una opción que existe y que podemos explorar bajo nuestra responsabilidad sabiendo muy bien lo que hacemos en cada momento.