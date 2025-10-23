Así puedes organizar tu agenda con la ayuda de Gemini

La integración de los modelos de inteligencia artificial en las apelaciones de Google se está llevando a cabo de forma paulatina y con muy buenos resultados. Una de las apps en la que encontramos una mayor presencia de Gemini es Gmail, la app de correo electrónico tiene una nueva función basada en esta tecnología y que te contamos a continuación.

Organiza tu agenda con la ayuda de Gemini

Desde hace tiempo, los usuarios de Gmail tienen la opción de programar reuniones y organizar su tiempo con la ayuda de la agenda. Pero ahora, esta gestión va un paso más adelante y contamos con la ayuda del modelo de inteligencia artificial de Google para que nos ayude con esta tarea. A veces cuadrar una reunión resulta una tarea titánica y tenemos que hacer encaje de bolillos y perder un tiempo precioso analizando nuestras citas, para encontrar un hueco en el que podamos convocar una nueva reunión. Algo que a partir de ahora es mucho más sencillo gracias a la nueva función “ayúdame a programar” que han incluido en la app de Correo.

A través de esta, de una forma sencilla e intuitiva, tendremos acceso a los huecos libres de nuestra agenda, de manera que nos propone los momentos libres que tenemos para organizar la reunión. La nueva funcionalidad funciona de la siguiente manera:

Debemos responder a los correos en los que se recomiende la reunión.

en los que se recomiende la reunión. De forma automática analiza el contenido, detectando la intención, de manera que nos mostrará en la barra de tareas el botón “ayúdame a programar”

Dependiendo del contexto del correo, Gemini nos muestra los diferentes horarios en los que podría realizarse la reunión, en relación con nuestra agenda.

en los que podría realizarse la reunión, en relación con nuestra agenda. Estas sugerencias se añaden de forma automática a nuestra respuesta. Donde podemos, de forma manual, eliminar aquellas que no creamos convenientes.

Con una selección de horarios que encaje en nuestras preferencias , solo tenemos que pulsar el botón enviar.

, solo tenemos que pulsar el botón enviar. De esta forma, la otra persona o personas, pueden elegir el horario que mejor se adapte.

que mejor se adapte. Una vez seleccionado el horario, se crea de forma automática la invitación que se incluye en los calendarios de los participantes.

que se incluye en los calendarios de los participantes. De esta forma, no hace falta revisar todos los días y todas las horas en busca de un momento en el que nos encaje una reunión.

Al igual que sucede con el resto de reuniones que convocamos, tenemos la opción de editar las opciones de esta, como confirmar la asistencia, añadir ubicación e incluso, cambiarla o reprogramar en otro momento si llegado el momento podemos hacerlos. Las nuevas funcionalidades basadas en la inteligencia artificial, nos ayudan a ser mucho más eficientes y optimizar el tiempo de trabajo. Por lo que tareas que en un principio resultan sencillas, como establecer el horario para reunión, puede ser un verdadero quebradero de cabeza cuando nuestra agenda es muy apretada. Lo que simplifica el trabajo ahorrando un valioso tiempo, que podemos dedicar a otras actividades más productivas.