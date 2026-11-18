Pasamos incontables horas delante de las pantallas de nuestros dispositivos; muchas de estas las dedicamos a atender los mensajes que nos llegan. Esto puede suponer una fatiga para nuestros ojos, que a menudo necesitan de una ayudita para poder leer los mensajes. Esto es lo que han pensado desde Google al implementar una nueva capacidad a sus mensajes. A continuación te contamos en qué consiste.

El truco de Google Mensajes para leer textos pequeños que WhatsApp debería copiar

Mensajes de Google ha incluido recientemente una función sumamente práctica y brillante, la cual permite ampliar el texto de los mensajes de una forma dinámica a través de un simple gesto que todos conocemos y que usamos de forma habitual.

Aumenta el tamaño de los mensajes del texto | TecnoXplora

Para todos aquellos usuarios que no disfrutan de una visión perfecta, en la que las condiciones tanto de iluminación como el tamaño de las letras son las idóneas, esta función les es de gran ayuda. Con los mensajes largos nuestra vista se fatiga más rápidamente, y la lectura se hace más incomoda.

Es un problema que podemos resolver cambiando el tamaño de la letra, pero no siempre es lo más adecuado, ya que nos vemos obligados a abandonar la conversación para buscar la opción en los diferentes menús, lo que nos hace perder tiempo. Con esta nueva función, no solo podemos aumentar el texto de una forma rápida, sino que también podemos hacerlo de forma temporal.

Es por ello que Google ha integrado en su app de mensajería la opción de ampliar el texto simplemente usando dos de nuestros dedos. Pero antes de usarla debemos activarla en los ajustes de la aplicación.

Para ello, pulsa sobre la foto de perfil y accede a los “ ajustes de mensajes”

En este apartado encontramos “pellizcar para ampliar el texto de la conversación”.

Desliza el interruptor justo a esta opción y sal del menú.

Ahora podrás pellizcar la pantalla sobre el mensaje que quieres hacer más grande. De la misma forma que lo hacemos para ampliar una zona en una imagen o hacer zoom. Al hacerlo, los globos de los chats aumentan de tamaño al mismo tiempo que lo hace el texto que contienen.

Un recurso aplicado por Google, que sería de gran ayuda a los usuarios de WhatsApp; esperamos que Meta tome nota y pueda introducirlo en su app de mensajería. En la cual, para aumentar el tamaño del texto, debemos acceder a los ajustes, para hacerlo. Y una vez activo, este cambio se aplica a todo el texto y no solo a los mensajes que nos interesa aumentar y destacar para leer.