A partir de hoy 17 de noviembre, la forma de trabajar con la inteligencia artificial va a cambiar. Puesto que las conocidas como gemas darán paso a las nuevas habilidades. Un proceso que se realizará de forma automática y que nos garantiza una experiencia personal mucho más fluida y natural.

Descubre la nueva forma de interactuar con Gemini

Hasta ahora, usábamos las gemas como perfiles de inteligencia artificial que guardamos con una configuración determinada, a los cuales podíamos asignar un tono específico y a los que les aplicamos unas reglas fijas. Estas suponían un ahorro de tiempo, ya que no era necesario escribir largas instrucciones cada vez que iniciábamos un chat, ya que contaban con todas las directrices.

Nuevas habilidades de Gemini | TecnoXplora

Podíamos crear tantas gemas como campos o apartados necesitábamos, y a las que recurrimos en busca de una información o ayuda determinada. A partir de ahora, no hace falta acceder a una determinada gema para acceder a sus habilidades, sino que solo tendremos que invocar las instrucciones especializadas en cualquier conversación activa.

Invocar estas habilidades es relativamente sencillo, puesto que solo tendremos que teclear la barra diagonal “/”; esto nos dará acceso a un menú rápido en tu chart activo. Aunque también puede aplicarte de forma automática si Gemini detecta que una habilidad determina puede ayudarnos a resolver nuestras dudas.

Dejamos atrás la limitación de usar una sola gema por conversación. Flexibilizando el flujo de trabajo, combinando múltiples habilidades en una misma conversación, ocurriendo todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Estas habilidades se basan en un estándar abierto basado en Markdown, con lo que se consigue una configuración mucho más transparente.

Una migración que se realiza de forma automática, con la integración de nuestras antiguas gemas, guardando como borradores interactivos dentro del panel de configuración. Por lo que podremos reactivarlos y revisarlos en cualquier momento que creamos conveniente.

A la hora de integrar estas nuevas habilidades en nuestros flujos de trabajo, debemos tener en cuenta las limitaciones con las que llegan. Por ahora no podremos generar ni música ni video, además de no soportar Canvas ni Deep Research. Además, se establece un límite de tamaño a los archivos que se adjuntan, estableciendo un máximo de 100 MB, en los que no podemos incluir audios, formatos antiguos de Microsoft o archivos comprimidos. Por lo que, si alguna de nuestras gemas excede este límite, los archivos serán eliminados de forma automática para adaptarse.

Un cambio que también afecta a la organización de la plataforma, simplificándola, con la desaparición de la pestaña exclusiva con la que contábamos con las gemas. El historial se unifica, y todos los chats en los que intervengan las nuevas habilidades aparecerán en el historial general con el resto de conversaciones. Estando más disponibles y ofreciendo una experiencia más dinámica y centralizada, con el acceso desde un mismo lugar a todas nuestras interacciones.