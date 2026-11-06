Así han cambiado las indicaciones de Google Maps en tu móvil Android

Google ha vuelto a actualizar su app de GPS y el resultado ha sorprendido para bien a los usuarios. Unos cambios que hacen que seguir las indicaciones y la navegación sean mucho más sencillas. A continuación, te contamos qué ha cambiado en Google Maps.

Adiós a perderse con sus nuevas indicaciones visuales

Cuando conducimos, debemos evitar las distracciones, algo que no siempre es posible, sobre todo cuando lo hacemos pendientes de las indicaciones del GPS. Para algunos, sentir estrés al volante al seguir las indicaciones es inevitable, sobre todo cuando son del tipo “a trescientos metros, tome la salida hacia la calle” y no somos capaces de ubicarla en el mapa o no disponemos de tiempo para leer los carteles físicos; nos encontramos con múltiples salidas de una glorieta o cruces complejos.

Nuevas indicaciones y señalética en Google Maps | TecnoXplora

Esto se debe a la discrepancia entre las indicaciones del asistente y lo que aparece en la pantalla. Lo que al final se traducía en salir de la navegación o en maniobras bruscas que pueden ponernos en peligro a nosotros mismos o al resto de los conductores.

Una sensación que está a punto de cambiar para muchos con la nueva actualización de Google Maps, la cual estrena nuevas indicaciones visuales, ofreciendo ahora una navegación libre de ambigüedades e hiperrealista.

Un cambio que no pasa desapercibido, puesto que ahora son mucho más patentes la forma en la que se señalan las maniobras en el mapa. El recorrido no aparece como un simple trazo azul sobre el mapa. Ahora nos encontramos con indicaciones en forma de flechas blancas que nos indican la ruta exacta que debemos seguir.

Además de esto, encontramos una nueva forma de etiquetar las calles. Desde la calle por la que transmitimos, en un recuadro detrás de nosotros. Y las que verdaderamente cobran importancia son las calles que debemos seguir y por donde debemos incorporarnos, etiquetadas en color azul apuntando directamente al recorrido, para que no haya la menor duda. En las que podemos leer el nombre de la calle o el número de salida de la autopista, directamente sobre el mapa.

Cambios que no solo encontramos en la propia navegación, sino también en el cuadro verde de la parte superior, desde el cual podemos anticipar las novedades, con una mejora asistente de carriles. Iluminando en blanco el carril o carriles exactos en los que debemos posicionarnos, para que no quepa la menor duda. Del mismo modo que también lo ha hecho el velocímetro, el cual cambia de color para advertirnos si superamos el límite de velocidad.

Un cambio que será bien recibido por los conductores, ya que minimiza el riesgo de indicaciones confusas. Con la incorporación de señalética en forma de flechas en el asfalto virtual, nuevas etiquetas y un entorno mucho más preciso.