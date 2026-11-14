Photoshop: así de sencillo es aumentar la resolución de una imagen gracias a la IA

Para los profesionales en el retoque fotográfico la app de Adobe es toda una institución. Una de las más veteranas sin duda es Photoshop la cual ha recorrido un amplio camino desde sus inicios, cuando contaba con herramientas básicas, hasta llegar a hoy en día en la que vive una auténtica revolución impulsada gracias a la inteligencia artificial generativa.

Aumentar la resolución de una imagen sin salir de Photoshop

Una evolución técnica con la que tareas que hasta ahora resultaban tediosas y que implicaban un trabajo minucioso durante horas, ahora podemos conseguir los mismos resultados en cuestión de segundos. Quizás una de las funciones más demandadas por los usuarios sea la capacidad de aumentar la resolución de la imagen sin perder calidad, sin añadir ruido y sobre todo evitando el temido pixelado de las imágenes.

Mejorando la calidad de las imágenes con photoshop | TecnoXplora

Todo gracias al trabajo de Adobe en el desarrollo de su propia familia de modelos de inteligencia artificial a la que ha dado el nombre de Adobe Firefly. Una tecnología que ha desarrollado de forma independiente y la cual destaca por haber sido entrenada exclusivamente con imágenes de banco de fotos abierto y contenido de dominio público. Con lo que garantiza que todos los resultados son éticos y seguros al cien por cien, pudiendo hacer un uso comercial de estos.

En las últimas actualizaciones hemos visto la integración de Firefly en Photoshop, creando un ecosistema en el que además se integran tecnologías de terceros con el uso de modelos externos como Nano Banana 2, el cual ha sido desarrollado por Google, entre otros colaboradores como OpenAI, Runway o Black Forest Labs.

Con lo que conseguimos que procesos como multiplicar el tamaño y la calidad de una fotografía sea mucho más fácil y solo tengamos que seguir los siguientes pasos.

Desde la app de Adobe Photoshop , abre la imagen que quieras mejorar.

, abre la imagen que quieras mejorar. Al seleccionar la imagen, aparece una barra flotante en la que podemos describir lo que necesitamos en este caso, para mejorar la nitidez y calidad de la imagen.

en la que podemos en este caso, para mejorar la nitidez y calidad de la imagen. Una vez hemos definido un prompt preciso con nuestras necesidades, pulsa el botón” genrar ”

” De manera que tras unos segundos de procesado nos ofrece los resultados.

El que se puede especiar que no se trata únicamente de estirar la imagen sino que la red neuronal añade detalles para ofrecernos bordes nítidos y coherentes. Ahora solo tenemos que elegir cual de las versiones nos encaja más y seleccionarla para aplicarla de forma definitiva a nuestra imagen.

Una nueva función que nos permite el uso de imágenes digitales en baja calidad para impresión física en gran formato. Al mismo tiempo que mejora el flujo de trabajo diario, minimizando el tiempo que tardamos en estos retoques. Con el escalado inteligente tenemos la opción de convertir un pequeño fragmento de imagen en una imagen de alta definición. Lo que nos permite además restaurar fotografías antiguas,, Recuperar material de baja calidad web e incluso actualizar resucros heredados.