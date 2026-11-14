Llegan muchas novedades a la renovada Apple Music

El streaming se ha convertido en una de las opciones elegidas por más usuarios para consumir series y música. Una de las más conocidas a nivel mundial quizás sea Apple Music. La cual, como el resto, se encuentra en constante evolución, como así lo demuestra su última actualización, en la que han incluido algunas novedades.

Estas son las novedades de Apple Music

Un mercado en el que no es suficiente con ofrecer un catálogo interminable, mejorar la experiencia de usuario, es por ello que los desarrolladores centran sus esfuerzos en añadir nuevas funcionalidades que hacen mucho más fácil la manera en la que interactuamos a diario con los contenidos, ya sean nuestros artistas preferidos o las pistas que reproducimos.

Novedades en Apple Music | TecnoXplora

Con esta nueva actualización, Apple busca una transformación de las sesiones, rompiendo las barreras idiomáticas y con un enriquecimiento de la conexión visual con los artistas. Estas son las dos nuevas incorporaciones:

Una de las características más esperadas por los usuarios es la de traducción y pronunciación de la letra. Esto permite al usuario una mayor conexión con el artista a través de sus letras, ya que podrá comprender el significado de estas.

Convirtiendo la app en una especie de karaoke, mostrando la letra traducida en tiempo real al mismo tiempo que suena la música, con una perfecta sincronización. Algo muy de agradecer para los amantes del K-pop o el pop latino que no dominen los diferentes idiomas. Al mismo tiempo que puedes acceder a la fonética de las canciones para que las interprete, sin inventarte cómo se pronuncian las palabras, algo que suele ocurrir con cierta frecuencia cuando desconocemos el idioma.

La versión beta de IOS 27.3 también incluye la función “Selfie Sing” la cual permite al usuario crear sus propios videos de karaoke en los que interpreta sus temas favoritos.

En lo que respecta a la estética, también se ha transformado, con el rediseño de las páginas de los artistas. Pasando de ser un perfil puramente funcional, en el que se priorizan las listas. A partir de ahora, la cosa cambia con portadas a pantalla completa, con contenidos personalizados y momentos destacados.

Por lo que les ofrece a los artistas una mayor libertad creativa, con un lienzo digital mucho más amplio, en el que proyectar su estética. Al mismo tiempo que para el usuario se transforma en una experiencia de escucha más inmersiva. De manera que podemos sentir cómo el artista se acerca más al usuario sin tan siquiera necesitar pulsar el botón de reproducir.

Unas nuevas funciones que se encuentran en pleno despliegue y que estarán disponibles para todos los usuarios. Por lo que debemos estar atentos a las próximas actualizaciones para disfrutar de estas nuevas funcionalidades.