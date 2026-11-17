Los teléfonos Pixel de Google no solo se actualizan a través del canal de actualizaciones habituales, también cuentan con Pixel Drop, la forma exclusiva a través de la cual los teléfonos de la Gran G reciben nuevas funcionalidades, herramientas del sistema y opciones de personalización. A continuación, te contamos las novedades de noviembre.

Novedades en Pixel Drop

Google cuenta con varios métodos de actualización para sus teléfonos; estos reciben, por un lado, las actualizaciones propias del sistema operativo Android, en las cuales a menudo se incluyen parches de seguridad, mejoras en el rendimiento e incluso nuevas funcionalidades que comparten con todos los dispositivos que cuentan con este sistema.

Estas son las novedades de Pixel Drop | TecnoXplora

Por otro lado, a través de Pixel Drop, reciben otras funciones de forma exclusiva; estas, por el momento, no se comparten con el resto de usuarios del sistema. Una actualización que lanzan de forma periódica y que en esta ocasión cuenta con algunas novedades de lo más interesantes.

Una de las novedades que podemos encontrar en esta nueva actualización es el pulido del dictado, con la mejora del reconocimiento vocal, con la que se consigue una transcripción más rápida y precisa de una conversación de voz a texto, en tiempo real.

Para aquellos usuarios que comparten servicios a través de Google One, la llegada de un nuevo panel unificado desde el que gestionar la familia. De manera que podemos gestionar las suscripciones compartidas al mismo tiempo que podemos compartir la ubicación con otros miembros.

En lo que respecta a la estética de la pantalla de inicio, nos encontramos con nuevos iconos personalizados. Lo que permite al usuario elegir entre varios estilos generados por inteligencia artificial, con lo que dar un toque aún más personal a sus dispositivos.

Una de las novedades del Pixel 11 es la llegada del HiLight, una luz integrada en la parte trasera de nuestro móvil, la cual se ilumina con la llegada de mensajes de nuestros contactos preferidos. Teniendo la opción de elegir el color para cada uno de ellos y el tipo de notificaciones que queremos recibir.

Otra de las novedades es la posibilidad de ajustar los controladores de los audífonos sin necesidad de desbloquear el teléfono. A través de un panel desde el cual aparecen diferentes opciones, como los controles del volumen, consultar el nivel de batería, el estado de conexión o consultar los ajustes.

Las opciones de accesibilidad también reciben novedades: es la respuesta háptica del teclado, la cual ahora podemos personalizar. Desde ajustar el nivel de vibración, reduciendo o aumentando este con la ayuda de un control deslizante.

Además, a partir de ahora podremos unirnos a streams de audio de Aurecast cercanos, simplemente tocando el botón LE Audio en nuestros auriculares. O usando cualquiera de estos tres métodos para hacerlo, bien escaneando un código QR, acercando el teléfono a una etiqueta NFC de Auracast o pulsando en “conectar” en una notificación.

Estas son todas las novedades que los usuarios de Pixel irán recibiendo, ya que por el momento esta nueva actualización se encuentra en pleno despliegue.