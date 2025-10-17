laSextaLogotipo de laSexta laSexta
APRENDE A DIFERENCIARLOS

El síntoma clave que significa que tienes COVID y no gripe

Aunque son muy parecidos, existe un síntoma en concreto que podría ayudarnos a diferenciar si lo que sufrimos es COVID o gripe.

Mujer con gripe

Foto: Pexels

Rocío Lasheras
Publicado:

Fiebre, malestar, dolor de cabeza… todo son síntomas de COVID. Pero también de gripe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si tengo una u otra sin necesidad de hacerme una prueba? Los expertos han revelado que existe un síntoma clave que podría indicar COVID y no gripe. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, según el NHS (el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), la dificultad para respirar es un signo de COVID-19 y no de gripe.

Sin embargo, si una persona no se recupera de la gripe y esta se agrava, puede empezar a experimentar dificultades respiratorias. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el paciente tiene neumonía.

Persona mayor con gripe
Persona mayor con gripe | Pexels

Síntomas de COVID

Los síntomas de COVID-19 pueden incluir:

  • Temperatura alta o escalofríos: una temperatura alta significa que siente calor al tacto en el pecho o la espalda (no es necesario medirse la temperatura).
  • Una tos nueva y continua: esto significa toser mucho durante más de una hora, o tres o más episodios de tos en 24 horas.
  • Pérdida o cambio en el sentido del olfato o del gusto.
  • Dificultad para respirar.
  • Sentirse cansado o agotado.
  • Cuerpo dolorido.
  • Dolor de cabeza.
  • Dolor de garganta.
  • Nariz tapada o que moquea.
  • Pérdida de apetito.
  • Diarrea.

Síntomas de gripe

Según el NHS, los síntomas de la gripe aparecen muy rápidamente y pueden incluir:

  • Una temperatura alta repentina.
  • Cuerpo dolorido.
  • Sentirse cansado o agotado.
  • Tos seca.
  • Dolor de garganta.
  • Dolor de cabeza.
  • Dificultad para dormir.
  • Pérdida de apetito.
  • Diarrea o dolor de estómago.

