El síntoma clave que significa que tienes COVID y no gripe

Fiebre, malestar, dolor de cabeza… todo son síntomas de COVID. Pero también de gripe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si tengo una u otra sin necesidad de hacerme una prueba? Los expertos han revelado que existe un síntoma clave que podría indicar COVID y no gripe. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio Mirror, según el NHS (el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), la dificultad para respirar es un signo de COVID-19 y no de gripe.

Sin embargo, si una persona no se recupera de la gripe y esta se agrava, puede empezar a experimentar dificultades respiratorias. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el paciente tiene neumonía.

Persona mayor con gripe | Pexels

Síntomas de COVID

Los síntomas de COVID-19 pueden incluir:

Temperatura alta o escalofríos: una temperatura alta significa que siente calor al tacto en el pecho o la espalda (no es necesario medirse la temperatura).

Una tos nueva y continua: esto significa toser mucho durante más de una hora, o tres o más episodios de tos en 24 horas.

Pérdida o cambio en el sentido del olfato o del gusto.

Dificultad para respirar.

Sentirse cansado o agotado.

Cuerpo dolorido.

Dolor de cabeza.

Dolor de garganta.

Nariz tapada o que moquea.

Pérdida de apetito.

Diarrea.

Síntomas de gripe

Según el NHS, los síntomas de la gripe aparecen muy rápidamente y pueden incluir: