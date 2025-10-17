APRENDE A DIFERENCIARLOS
El síntoma clave que significa que tienes COVID y no gripe
Aunque son muy parecidos, existe un síntoma en concreto que podría ayudarnos a diferenciar si lo que sufrimos es COVID o gripe.
Fiebre, malestar, dolor de cabeza… todo son síntomas de COVID. Pero también de gripe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si tengo una u otra sin necesidad de hacerme una prueba? Los expertos han revelado que existe un síntoma clave que podría indicar COVID y no gripe. Te contamos los detalles.
Tal y como revela el medio Mirror, según el NHS (el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), la dificultad para respirar es un signo de COVID-19 y no de gripe.
Sin embargo, si una persona no se recupera de la gripe y esta se agrava, puede empezar a experimentar dificultades respiratorias. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el paciente tiene neumonía.
Síntomas de COVID
Los síntomas de COVID-19 pueden incluir:
- Temperatura alta o escalofríos: una temperatura alta significa que siente calor al tacto en el pecho o la espalda (no es necesario medirse la temperatura).
- Una tos nueva y continua: esto significa toser mucho durante más de una hora, o tres o más episodios de tos en 24 horas.
- Pérdida o cambio en el sentido del olfato o del gusto.
- Dificultad para respirar.
- Sentirse cansado o agotado.
- Cuerpo dolorido.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de garganta.
- Nariz tapada o que moquea.
- Pérdida de apetito.
- Diarrea.
Síntomas de gripe
Según el NHS, los síntomas de la gripe aparecen muy rápidamente y pueden incluir:
- Una temperatura alta repentina.
- Cuerpo dolorido.
- Sentirse cansado o agotado.
- Tos seca.
- Dolor de garganta.
- Dolor de cabeza.
- Dificultad para dormir.
- Pérdida de apetito.
- Diarrea o dolor de estómago.
