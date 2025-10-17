Así puedes configurar la Isla dinámica de tu OPPO Reno 14

Oppo ha incorporado a su sistema una interesante funcionalidad que recuerda mucho a la isla dinámica de Apple. Esta, además de albergar el sensor de la cámara delantera, ofrece información relevante en tiempo real. A continuación, te contamos cómo configurarla en tu móvil.

Personaliza las alertas en vivo en tu móvil Oppo

La cápsula de alarmas o alertas en vivo es una nueva función que el fabricante chino ha incluido dentro de su concepto de diseño, Aqua Dynamics el cual ha implementado en su nuevo sistema operativo ColorOS. Al igual que los de Cupertino, han transformado la barra de notificaciones estática en un espacio dinámico y multifuncional, en el que podemos encontrar información en tiempo real, además de una forma menos intrusiva y visualmente más atractiva, sin interferir en la actividad del usuario.

Alertas en directo | TecnoXplora

Se trata de una sección con forma de cápsula ubicada en la parte superior de la pantalla, coincidiendo con el sensor de la cámara, esta tiene la propiedad de expandirse y contraerse para mostrarnos controles rápidos, notificaciones e incluso estados de actividad. Aunque podemos personalizar el contenido de esta, pudiendo elegir que queremos que aparezca en esta.

Desde los ajustes del teléfono, debemos acceder a las opciones que nos ofrece el apartado “notificaciones y ajustes rápidos”

Donde debemos localizar “alertas en directo”

También, podemos hacer uso de la herramienta de búsqueda para encontrarlo más rápido.

Una vez accedemos al menú, podemos configurar la acción que realizará si tocamos la cápsula, por defecto podemos ver la tarjeta.

Además, podemos incluir algunos servicios del sistema como los controles de reproducción de música, la grabación de pantalla, el punto de acceso personal y los servicios de temporizador de juegos.

También tenemos la opción de activar las alertas en directo discretas, esto permite que se minimicen en forma de burbuja después de un tiempo, todas las alertas en directo que se muestran en la barra de estado.

Estas cápsulas son dinámicas, lo que significa que podemos cambiarlas e incluso ocultarlas de una forma sencilla, simplemente deslizando el dedo sobre ellas en ambas direcciones, tanto a la derecha como a la izquierda. Así podemos ver la siguiente cápsula de contenido o incluso dejar de estar presente en la pantalla.

El uso de las alertas en directo nos ofrece una gestión rápida de las notificaciones y otras funcionalidades, sin necesidad de abrir las aplicaciones. Por lo que ahorramos un valioso tiempo. Al no ser necesario desplegar el menú desde la parte superior, podemos seguir viendo lo que tenemos en la pantalla sin ningún tipo de oposición. De manera que estas no interceden en la interacción con otras aplicaciones y funcionalidades.

Con un simple vistazo podemos saber si tenemos notificaciones pendientes de leer, e incluso acceder a información relevante, en cuestión de segundos y sin ningún esfuerzo. Lo que supone una alternativa funcional y estética a las notificaciones. Tradicionales, tal y como sucede con la isla dinámica y las burbujas de notificaciones en el Pixel de Google.